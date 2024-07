Ionuț Moșteanu: Cristian Piedone este circar, este lipsit total de substanță. E un politician profund corupt, cu tot neamul în primărie la Sectorul 5. Are o avere pe care nu poate să și-o justifice din salariu (VIDEO)

Deputatul Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, l-a criticat dur pe Cristian Popescu Piedone, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și spune că primarul „e un politician profund corupt, cu numele legat de multe afaceri de corupție, cu tot neamul în primărie la Sectorul 5, într-un conflict de interese vădit”.

Ionuț Moșteanu (USR), pe B1 TV, despre Cristian Popescu Piedone: „Este circar, este lipsit total de substanță”

Întrebat despre ultima acțiune de marketing electoral pe care a făcut-o Piedone, primar al Sectorului 5 și candidat la Primăria Generală, purtătorul de cuvânt al USR a spus: „Ăsta e personajul, el așa a apărut în politică, dacă ne aducem aminte cei care urmărim politica mai de mult, el era șef la Protecția Consumatorului și era el solid așa, a luat porecla unui actor celebru, «Piedone», și el dădea cu piciorul, răsturna tarabe, punea detergenți peste carne pe care o găsea pe acolo. El e un circar prin definiție”.

„Este circar, este lipsit total de substanță. Nu știm ce gânduri are, ce vrea să facă – la fel, în Sectorul 5, nu am auzit pe nimeni, mă, ce a făcut, mă, Piedone? Ziceți-mi un lucru, ce a făcut el. În afară de faptul că umblă cu stația în mână și zice, mai puneți o băncuță acolo… OK, e bine să pui o băncuță unde au nevoie oamenii, dar un sector în patru ani de zile are nevoie de mai mult de atât”, a continuat Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu spune că Piedone „e un politician profund corupt”

„E un politician profund corupt, cu numele legat de multe afaceri de corupție, cu tot neamul în primărie la Sectorul 5, într-un conflict de interese vădit, dar văd că ANI închide ochii la ce se întâmplă acolo (…). Trebuie verificat ca lumea la avere și la toate interesele. Nu au făcut asta ani de zile. Are o avere pe care nu poate să și-o justifice din salariul pe care l-a avut și la ANPC, și apoi în primărie, cu un fiu care este convenabil deputat PSD (…). Cârdășia între Piedone și PSD-iști e veche”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.