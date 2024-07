Ionuț Moșteanu (USR): Dominic Fritz își va lua al doilea mandat, fără probleme, în fața lui Robu pentru că oamenii din Timișoara au văzut diferența de abordare și de muncă între cei doi (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a spus în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că în Timișoara își va obține al doilea mandat, fără probleme, în fața lui Nicolae Robu.

Moșteanu a mai spus că cei din PNL și PSD „tratează electoratul ca pe niște baloți de paie, pe care îi mută dintr-o căruță în alta”.



„Dominic Fritz își va lua al doilea mandat, fără probleme”

“Eu am mai dat exemplul acesta cu marii strategi de la PSD și PNL, care tratează electoratul ca pe niște baloți de paie, pe care îi mută dintr-o căruță în alta, ‘gata, aici iei tu baloții mei, în partea cealaltă iau eu baloții tăi’. Electoratul sunt oameni, care au păreri, se informează, sunt unii mai raționali, unii mai emoționali, dar nu există un votant liberal din Timișoara sau din Timiș, care e de dreapta și a votat cu liberalii, să zicem, de 20 de ani, și acum zic ok vin liberalii din la el și o să zică ‘de acum votați pe Simonis de la PSD’. Nu există să zică ’a, gata, bine că ne-ai zis, hai că acum votăm PSD-iști’. Nu funcționează așa politica. Oamenii au păreri și mulți sunt foarte… eu discut că am prieteni mulți și am prieteni și în PNL, sunt de o viață … și am prieteni votanți, care au votat cu dreapta, au votat cu PNL până am apărut noi, după au votat cu noi. Și nu există să votezi PSD-ist, că fac ei un deal, undeva, și merg împreună.

Dominic Fritz își va lua al doilea mandat, fără probleme, în fața lui Robu, pentru că oamenii din Timișoara au văzut diferența de abordare și de muncă între ce a făcut Dominic Fritz și poveștile lui Robu. Există foarte vie în memoria comunității din Timioara ce făcut Robu în anii ăia de mandat”.