Ionuț Moșteanu (USR): „Marcel Ciolacu spunea că dacă cresc taxele se tatuează pe mână. Cred că e pe cale să își caute un cabinet de tatuaje”

Negocierile pentru formarea noii coaliții de guvernare sunt din nou blocate din cauza discuțiilor pe marginea bugetului pentru anul 2025 și a programului de guvernare. Ionuț Moșteanu a declarat marți la Parlament că are îndoieli că bugetul va fi adoptat anul acesta:

„Aprobarea bugetului este un pas legal care poate să se întâmple în ianuarie, poate să se întâmple în februarie. Mă îndoiesc că se întâmplă în anul ăsta. Dar, pentru a intra la guvernare, repet, e nevoie de program cu măsuri și de buget aferent în spatele fiecărei măsuri. În momentul acesta asta trebuie să agreăm”.

Întrebat despre perspectiva ca PSD, PNL, UDMR să obțină o majoritate fără USR, Ionuț Moșteanu a precizat:

„Asta este adevărat, matematica, aritmetica au o majoritate. Cred că au un om în plus la Senat și zece oameni în plus la Camera Deputaților. O majoritate la limită, dar da, aritmetic există această majoritate pe care cele trei partide împreună cu grupul minorităților o au. La început am văzut o disponibilitate pentru a crea o majoritate mai largă, mai solidă pentru a putea trece niște proiecte prin Parlament pentru perioada care urmează și a ava un Guvern cu susținere solidă în Parlament. Să vedem dacă asta se întâmplă în continuare.

Eu nu văd nimic decisiv azi, nici mâine, nu văd nicio grabă. Astăzi continuă discuțiile pe programul de guvernare. Astăzi echipele de negociere pe programul de guvernare se uită la măsuri. De exemplu: ni s-a spus că trebuie reduse niște cheltuieli ale statului român, să vedem de unde le reducem. Să vedem cum facem să prioritizăm investițiile din fondurile europene decât la bugetul de stat, așa cum au fost prioritizate în ultimii doi ani. Astea sunt genul de lucruri care pot fi luate prin măsuri din programul de guvernare pe care colegii noștri le vor agrea”.

Despre Marcel Ciolacu, Ionuț Moșteanu a precizat că ar trebui să își caute un salon de tatuaș, având în vedere promisiunea că nu va crește taxele din timpul campaniei electorale:

„Trebuie să avem un moment T0 pe care îl cerem potențialelor parteneri de guvernare. Noi avem răbdare, așteptăm, avem toată deschiderea, vrem să vedem că își respectă promisiunile din campanie. Domnul Marcel Ciolacu spunea că dacă cresc taxele se tatuează pe mână. Cred că e pe cale să își caute un cabinet de tatuaje în momentul ăsta. Asta vrem să discutăm zilele astea”.