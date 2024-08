Ionuț Moșteanu (USR): Singura comasare logică ar fi ca PSD să se comaseze cu PNL, pentru că sunt la fel, PSD roșu cu PSD galben, și este singura comasare de bun simț

Ionuț Moșteanu, lider al deputaților USR și purtător de cuvânt al partidului, a condamnat discuțiile coaliției despre și a afirmat că „singura comasare logică” ar fi una între PSD și PNL, „pentru că sunt la fel, PSD roșu cu PSD galben, și asta este singura comasare de bun simț”, transmite .

Ionuț Moșteanu (USR): Singura comasare logică ar fi între PSD și PNL

Purtătorul de cuvânt al USR a acuzat cele două partide de la putere că „sunt la fel, PSD roșu cu PSD galben”.

„Văd că de mai bine de o lună de zile toată lumea discută numai de aceste comasări, tot ce visează Ciolacu şi cu Ciucă noaptea devine discuţie politică dimineaţa. De o lună şi ceva nu mai ştim dacă ţara e guvernată, cum e guvernată, ce se întâmplă cu economia. Dincolo de asta, singura comasare logică care ar trebui să se întâmple ar fi ca PSD să se comaseze cu PNL, pentru că sunt la fel, PSD roşu cu PSD galben, şi asta este singura comasare de bun simţ. Ar arăta un respect pentru români, să nu se mai prefacă că e vreo diferenţă între ei. Dacă vor vrea să facă comasări au în momentul ăsta şi preşedintele, au CCR, au puterea politică. (…) Probabil că o să le facă. Noi, Alianţa Dreptei Unite, suntem pregătiţi, vom avea candidaţi în toate localităţile”, a declarat Ionuț Moșteanu, miercuri, la Parlament, întrebat despre scenariul comasării.

O dublă comasare ar fi neconstituțională, spune reprezentantul USR

El s-a arătat de părere că o dublă comasare ar fi neconstituțională și a precizat că USR va ataca un astfel de scenariu la Curtea Constituțională.

„Noi vom ataca la CCR în momentul în care vom avea ce ataca. La CCR, noi, parlamentarii, putem ataca numai în momentul în care trece un proiect prin Parlament. Avocatul Poporului va dormi în bocanci dacă vor da ordonanţă, pentru că este subordonat PSD şi nu a mişcat nimic de ani de zile şi nu am nicio speranţă de acolo. Preşedintele este cu valizele la uşă, nu îl mai interesează ce se întâmplă pe aici. Dacă vom avea pârghiile legale şi constituţionale le vom folosi, însă de la această Curte Constituţională nu am mari speranţe, am văzut cum s-au sucit şi şi-au schimbat deciziile în funcţie de interesele de moment ale celor de la PSD şi PNL”, a mai spus Ionuț Moșteanu.