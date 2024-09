Kelemen Hunor: Ciolacu s-a dus la Ursula von der Leyen cu Negrescu şi s-a întors cu Mînzatu / Iohannis poate merge pe urmele lui Iliescu la Senat. ”Stabilitate” înseamnă să găseşti o rezolvare şi pentru domnul preşedinte

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că Roxana Mînzatu e „o specialistă foarte bună”, dar „nu are experienţă politică”, iar portofoliul de comisar pe care l-a primit „nu e o mare realizare”.

Totodată, acesta a comentat în cheie ironică potrivit cărora Klaus Iohannis s-ar vrea senator pe listele PNL după ce-și termină mandatul de președinte.

Kelemen Hunor, despre Roxana Mînzatu și noul post de comisar al României

„Doamna Roxana Mînzatu este o specialistă foarte bună. Am o părere foarte bună, ca şi tehnocrat. Nu are experienţă politică, dar aşa s-a nimerit – domnul Ciolacu s-a dus la Ursula von der Leyen cu numele lui Negrescu şi s-a întors cu Roxana Mînzatu. Nu ştiu dacă e bine sau e rău. Victor Negrescu avea o experienţă politică necesară să fie vicepreşedinte al Comisiei. Din punct de vedere politic e ok. E un câştig.

Din punct de vedere al conţinutului portofoliului primit de doamna Mînzatu nu e o mare realizare, fiindcă nu sunt chestiuni care ţin de competenţa Uniunii Europene, mai puţin programul Erasmus şi câteva chestiuni legate de piaţa muncii, dar educaţia este în competenţa statelor naţionale, membrilor Uniunii Europene, piaţa muncii şi aşa mai departe. La fel, ”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews, potrivit

Cât despre faptul că în noua Comisie, acesta a afirmat: „Cunoscând-o pe Ursula von der Leyen, vicepreşedinţii nu vor conduce nimic acolo, ea va conduce”.

Iohannis, senator în noul Parlament? Ce spune Kelemen Hunor

Liderul UDMR a mai declarat că președintele Klaus Iohannis poate deveni senator, cu derogare în Parlament, la fel ca fostul preşedinte Ion Iliescu. În opinia sa, posibilitatea ca Iohannis să ajungă senator a fost „aruncată de PNL-işti, probabil să testeze piaţa”.

„E posibil. Şi Iliescu a fost senator, deci poate, cu derogare, să meargă pe urmele lui Iliescu, nu e o problemă aici. Dacă aşa decide el şi aşa vrea PNL… În cazul lui Băsescu era altceva, că în 2014 şi-a terminat mandatul şi în 2016 a candidat. (…) Dar pentru Iliescu a fost o derogare. Pentru asta trebuie să schimbi legea, dar au fost discuţii în Parlament deja că urmează să vină un proiect de lege prin care se schimbă legea, în sensul că nu trebuie să fii neapărat membru de partid ca să fii pe lista unui partid. Aşa au făcut şi pentru Iliescu. Deci în urmele lui Iliescu poate să meargă şi Iohannis, nu e o problemă din punct de vedere juridic. Politic, calculul făcut de PNL, e treaba lor. În acest moment, dacă nu au destule bagaje, mai pot să primească încă un bagaj, să meargă cu acest bagaj în campania electorală. E treaba lor, până la urmă e strategia lor. Dacă se uită la sondajele reale, nu acelea care sunt folosite ca mijloace sau instrumente de luptă, dacă se uită la sondajele reale, atunci trebuie să se gândească dacă vor sau nu vor, aici e decizia lor, până la urmă, dar se poate”, a mai explicat Kelemen Hunor la Euronews, potrivit

În opinia sa, pentru PSD ar fi „mană cerească” să candideze Klaus Iohannis la Senat: „În Parlament au fost discuţii. Nu ştiu PSD de ce nu îşi asumă, fiindcă pentru ei e mană cerească să candideze Iohannis la Senat şi să îl care acum domnul Ciucă pe Iohannis pe spate. Asta e bine pentru PSD, dar nu eu sunt cel care face strategia pentru ei. (…) Au majoritate, să găsească o soluţie pentru Iohannis. (…) Sunt împreună la guvernare, au majoritate, asigură stabilitatea. Stabilitate înseamnă să găseşti o rezolvare şi pentru domnul preşedinte Iohannis”.