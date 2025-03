Kelemen Hunor: Dan Dungaciu n-are ce căuta lângă un președinte, dar îi dau dreptate lui Crin Antonescu în ceea ce-o privește pe Ursula von der Leyen. Ea a făcut multe greșeli și toate strategice (VIDEO)

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a explicat marți, pentru B1 TV, de ce e de acord cu Crin Antonescu atunci când spune că Ursula von der Leyen n-ar fi trebuit să mai ia un mandat la șefia Comisiei Europene, dar nu e de acord cu el când spune că Dan Dungaciu ar fi potrivit drept consilier prezidențial.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Kelemen: Nu sunt de acord cu Antonescu, ar fi o greșeală să-l ia pe Dungaciu

„Eu nu l-aș recomanda… Dacă m-ar întreba dl Antonescu, nu l-aș recomanda să-l ia pe dl Dungaciu consilier. Punct. Dl Dungaciu n-are ce căuta lângă un președinte. E bine acolo unde e… Nu știu dacă e bine, dar are el unde să facă , toate cercetările posibile și imposibile. Dacă cauți oameni cu expertiză, e Naumescu, e dl Goșu, deci sunt foarte mulți oameni cu expertiză pe zona relațiilor internaționale și mai ales pe zona noastră. Nu sunt de acord cu Antonescu, ar fi o greșeală să-l ia pe Dungaciu”, a declarat președintele UDMR, pentru B1 TV.

Kelemen: Ursula von der Leyen a făcut multe greșeli strategice

„În ceea ce-o privește pe Ursula von der Leyen, are dreptate Antonescu. A făcut foarte, foarte multe greșeli von der Leyen în primul mandat. Eu, la PPE în București, nu am susținut-o, se știe că am avut o discuție cu ea, cu echipa, în PPE a avut multe voturi contra, dar majoritatea a susținut-o și ea e președintele Comisiei. Multe greșeli și toate strategice în primul mandat și asta se plătește, astea sunt costurile.

Dacă o critici pe Ursula von der Leyen, nu înseamnă că ești împotriva UE. UE înseamnă cetățenii, statele membre, fiecare interes, om, comunitate.

Greșelile sunt legate de Green Deal și Avem nevoie de protejarea mediului, dar e nevoie de o etapizare, să nu-ți pierzi competitivitatea. Mai e lipsa de transparență totală, nu se poate să nu existe transparență la nivelul UE, al Comisiei și nu se poate accepta acest lucru.

Ancorarea UE lângă democrați… Să nu ai legături cu republicanii se plăteste în aceste zile, din păcate. N-am vorbit de foarte multe alte aspecte care pot fi puse pe seama dnei Ursula von der Leyen, dar UE se va schimba.

Birocrația exagerată, reglementările exagerate care au crescut în mandatul trecut mult peste ce ar fi nevoie, lentoarea deciziilor. Alții inventează, noi reglementăm. Ducem birocrația la un nivel cum n-a mai fost niciodată de când avem instituții democratice”, a mai explicat Kelemen Hunor.