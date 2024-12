Klaus Iohannis, discuție cu șefa Comisiei Europene: „Am fost de acord că trebuie să întărim securitatea social media, în urma alegerilor din țara noastră”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a vorbit la telefon cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și că au fost de acord că securitatea rețelelor sociale trebuie întărită.

Președintele României spune că au purtat o discuție „aprofundată”.

„În urma ultimelor evoluţii din România, am avut o discuţie telefonică aprofundată cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am fost de acord că trebuie să consolidăm securitatea social media, în urma alegerilor din ţara noastră”, a declarat Klaus Iohannis, sâmbătă, pe Twitter, în limba engleză.

Following the latest developments in Romania, I had an in-depth 📞 discussion with the President of the European Commission, Ursula . We agreed that we need to strengthen the security of social media, following the elections in our country.

