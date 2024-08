Lansarea candidaților PNL din județul Cluj// Emil Boc: Politica de rezolvare a problemelor oamenilor a adus orașul pe primul loc

În cadrul evenimentului de lansare a candidaților PNL din județul Cluj, primarul Emil Boc a subliniat realizările remarcabile ale Clujului și importanța politicii de rezolvare a problemelor oamenilor, care a contribuit decisiv la plasarea orașului pe primul loc în România și la nivel european.

„Am încredere că această echipă minunată a Clujului, așa cum au spus și colegii mei, știe să facă ceea ce este mai bine pentru oameni. Pentru că noi, aici la Cluj, am înțeles dintotdeauna că cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor,” a declarat Emil Boc.

Creșterea bugetului și realizările economice

Boc a subliniat că bugetul Clujului a crescut de 20 de ori în ultimii 20 de ani, de la 40 de milioane de euro la peste 800 de milioane de euro.

„Clujul a recuperat decalajul de dezvoltare față de alte județe și am depășit încet, dar sigur, Constanța, Brașovul, Timișul, iar astăzi Clujul este primul după Capitală, datorită muncii,” a explicat el.

Proiecte de infrastructură și dezvoltare urbană în Cluj

Emil Boc a detaliat numeroasele proiecte de infrastructură și dezvoltare urbană realizate în Cluj:

„Am construit cinci parkinguri supraterane, am construit parcuri precum Parcul Feroviarilor, Parcul Armătura, unde noi am construit parcuri și nu blocuri, pentru că am înțeles că acest oraș este, în primul rând, un oraș pentru oameni. Dacă profitul poate veni împreună cu interesul public, bine, dar dacă nu, oamenii sunt pe primul loc și vor fi întotdeauna la Cluj.”

De asemenea, primarul a menționat modernizarea malurilor Someșului, Piața Unirii, zona Universității Kogălniceanu, Piața Blaga și Bulevardul 21 Decembrie:

„Am adus la Cluj primele autobuze electrice din România și am testat primele autobuze cu hidrogen aici la Cluj. Am atras și implementat 420 de milioane de euro și avem proiecte în implementare de peste 4,5 miliarde de euro. Aceasta este realitatea, dragii mei, acestea sunt fapte, nu vorbe.”

Primarul Emil Boc a evidențiat rolul important al colaborării și sprijinului de la toate nivelurile pentru succesul Clujului: „Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără sprijinul consistent al echipei PNL și al colaborării cu instituțiile locale, regionale, naționale și europene. Am muncit împreună pentru a aduce Clujul în frunte.”

Primarul a mulțumit tuturor pentru eforturile și sprijinul acordat și a făcut un apel la continuarea dezvoltării: „Domnule președinte Ciucă, nu ați plecat din funcția de prim-ministru până nu ați semnat contractul pentru metroul de Cluj în ultima zi a mandatului. Asta înseamnă să fii penelist adevărat, să fii de cuvânt și să respecți administrațiile care vin cu soluții pentru problemele oamenilor. Domnule secretar general, istoria trebuie să fie corectă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu erați dumneavoastră ministrul transporturilor, astăzi nici conectarea Clujului la autostradă nu era în stadiul în care este. Anul viitor vom scăpa și Turda, și Clujul de traficul greu care ne omoară. Datorită dumneavoastră, acest lucru este posibil.”