Lasconi, după verdictul Comisiei de la Veneția: „CCR a făcut un abuz, democrația în România este pusă la grea încercare” (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, a declarat că verdictul de luni al Comisiei de la Veneția privind alegerile anulate confirmă ce a spus ea de la început, anume că judecătorii Curții Constituționale au comis un abuz prin anularea scrutinului. „Democrația în România este pusă la grea încercare”, a mai susținut președinta USR.

Lasconi: Anularea alegerilor, un abuz făcut de CCR

„Comisia de la Veneția spune ceea ce din primul moment și am fost atacată dur pentru asta: CCR a făcut un abuz, democrația în România este pusă la grea încercare.

Mi s-a spus că greșesc, că sunt subiectivă, că am un interes personal atunci când, din primul moment, am atras atenția că democrația noastră este în pericol dacă CCR devine stat în stat. Și, în ciuda atacurilor constante, am continuat să spun ADEVĂRUL, să lupt pentru ceea ce este CORECT!

Voi lupta în continuare pentru a scoate adevărul la lumină, pentru a face ceea ce este corect, dar nu neapărat mai simplu”, a transmis Elena Lasconi, pe Facebook.

Ce a spus Comisia de la Veneția despre alegerile prezidențiale anulate

Amintim că, luni, Comisia de la Veneția a publicat privind anularea alegerilor prezidențiale din România de către CCR. Forul a insistat că o astfel de decize poate fi permisă numai în circumstanțe „foarte excepționale” și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe informații clasificate.

„Dovedirea încălcărilor legii prin campanii online și prin intermediul social media este deosebit de dificilă. Deciziile bine motivate și transparente cu privire la astfel de chestiuni sunt cruciale. În opinia Comisiei de la Veneția, astfel de decizii ar trebui să indice cu precizie încălcările și dovezile, și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe informații clasificate (care pot fi folosite doar ca informații contextuale), deoarece acest lucru nu ar garanta transparența și verificabilitatea necesare”, se mai arată în raportul Comisiei de la Veneția.