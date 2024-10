Laurențiu Gîdei (PSD): Pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs. Cred că această lege va ordona puțin, nu va extermina urșii, dar le va reduce drastic numărul, cel puțin în zonele turistice și urbane (VIDEO)

Deputatul PSD, Laurențiu Gîdei, a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre problema numărului prea mare de din țară.

„E clar că pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs”

Amintim că premierul a anunțat, miercuri, că va fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legea care va permite eutanasirea sau împușcarea urșilor din „zonele cu risc foarte mare”. Decizia vine după ce, marți, o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici din Bușteni.

“Da, într-adevăr, am tolerat, am pierdut din vedere acest aspect, chiar dacă au fost câteodată discuții, dar până nu a apărut o tragedie, nu am fost în stare, din nefericire, din păcate, să acționăm.

(…) Revenim acum la acele probleme cu urșii. Da, e clar, este o problemă.

E clar că pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs. E clar că trebuie să terminăm odată cu tot ceea ce înseamnă porcăria asta, alertele astea cu urșii prin toate stațiunile montane. Nu e weekend să nu fie alertă că e ursul în stațiunea montană, că nici nu mai știi dacă te duci la relaxare, nu mai zic de riscul de a te duce pe traseele montane.

Da, s-a ajuns într-un punct și cred că această lege va ordona puțin, nu va extermina urșii, dar le va reduce drastic numărul, cel puțin în zonele turistice, cel puțin în zonele urbane, adică să-i lăsăm acolo în aria lor. Și care vrea urși, n-are decât să-și ia urși și să-i relocheze prin toate statele Uniunii Europene, care au scăpat de mult de acești urși și pare că sunt interesați doar să trăiască în pădurile noastre și nu în pădurile lor. Cred că am fi foarte darnici și mulți dintre noi am fi bucuroși să le oferim urși, să aibă și ei. Să te duci în Austria la schi, să dai cu ursul nas în nas, adică lucruri de genul ăsta cred că ar trebui să se întâmple.”