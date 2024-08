LIVE // Congres PSD: Marcel Ciolacu, candidat unic, urmează să fie reales în funcţia de preşedinte al partidului şi să fie desemnat oficial candidatul PSD la alegerile prezidenţiale

„Îmi doresc ca după 20 de ani să avem un președinte care să muncească alături de oameni. Acum patru ani m-ați ales într-un moment greu pentru partid, lipsit de speranță. Împreună l-am reformat și l-am dus la guvernare. Azi, PSD e pregătit să facă un nou pas înainte, să își asume un nou proiect și să le propună românilor un nou model de președinte. Am schimbat din temelii partidul, am regăsit calea pro-europeană, am refăcut dialogul cu societatea civilă. M-am sfătuit cu familia, cu colegii și cu părintele meu duhovnic și am decis să fac un pas în față. Da, voi candida și voi câștiga președinția României. Da, după 20 de ani, România merită un președinte pentru toți. Am un copil, anul acesta termină facultatea. Sper să devin un bunic fericit. Nici fiul meu, nici alți tineri nu au cunoscut un alt model de președinte. Între un președinte turnător și un președinte absent. Să nu ne mirăm că mulți tineri aleg extremismul. În loc să îi blamăm superior, vă rog să le dăm alternativa corectă. În ultimii 20 de ani, disprețul față de oameni a fost un accident al istoriei. Instituția prezidențială nu e un malaxor de tocat vieți și nici o agenție turistică. Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, iar paltonul prezidențial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor.”, a declarat Marcel Ciolacu la Congresul PSD.

„Am aflat că trebuie să câștige ei, ca să plece PSD de la guvernare. Liberalii sunt foarte buni la comunicare, acuză PSD că face deficit mare. Dar cine a făcut datoriile? România are nevoie să depășească cea mai mare criză: criza de încredere. Românii și-au pierdut încrederea în autorități. Pentru că am văzut președintele spunând că nu e pandemie, e o simplă gripă. Am văzut președintele spunând că România are cel mai bun PNRR din galaxie. Fac trimitere la Platon, Peștera: ne-au arătat numai umbre pe pereți”, a declarat Mihai Tudose.

UPDATE: Marcel Ciolacu a ajuns cu puţin înaintea orei 9:30 la congresul partidului la care va fi confirmată candidatura sa pentru funcţia de preşedinte al României. Ciolacu a făcut fotografii cu membrii de partid care l-au aşteptat la intrarea în clădirea Romexpo unde are loc congresul şi nu a dorit să facă declaraţii presei.

––––––––––––––-Știre inițială––––––––––––––––––––––

Consiliul Politic Național al PSD va desemna noul președinte al partidului, sâmbătă. Marcel Ciolacu, care este unicul candidat la funcția de președinte al PSD, va fi, de asemenea, propus drept candidat al partidului pentru alegerile prezidențiale. Totodată, premierul a propus ca, în cazul în care vor apărea noi candidaturi în timpul Congresului de sâmbătă, acestea să fie acceptate.

La Congresul de sâmbătă, Marcel Ciolacu va prezenta „Planul pentru România” și va solicita sprijinul colegilor săi pentru a câștiga alegerile prezidențiale din acest an.

Marcel Ciolacu a declarat că se simte pregătit să își asume responsabilitatea de a fi președintele tuturor românilor. El a subliniat că a reușit, alături de colegii săi, să recâștige încrederea oamenilor și să aducă stabilitate în guvern.

„Am credința că pot contribui la viitorul țării mele – un viitor în siguranță și bunăstare,” a transmis Ciolacu.

Vot electronic la Congresul PSD

Pentru prima dată în istoria PSD, președintele partidului va fi ales printr-un vot electronic, la Congres. Rezultatele vor fi disponibile în doar câteva zeci de minute, comparativ cu orele necesare în trecut. Această noutate a fost anunțată de Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, după ședința Consiliului Politic Național, care a avut loc vineri la Vila Lac. Romașcanu a precizat că au fost acceptate candidaturile pe moțiuni, inclusiv cea a lui Marcel Ciolacu, care conține și lista noii echipe de conducere.

Modificări în conducerea Partidului PSD

Modificările aduse Statutului PSD includ crearea a patru noi poziții de vicepreședinte, responsabili pe diferite domenii de activitate. Printre cei propuși pentru aceste funcții se numără Florin Jianu și Elisabeta Lipă. De asemenea, tineri politicieni, precum domnul Șoldan din Suceava, care a avut un succes notabil, au fost incluși pe lista vicepreședinților.