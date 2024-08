Marcel Ciolacu: M-am sfătuit cu familia, cu colegii și cu părintele meu duhovnic și am decis să fac un pas în față. Da, voi candida și voi câștiga președinția! (LIVE)

Marcel Ciolacu a susținut un discurs sâmbătă la Congresul PSD în care și-a confirmat candidatura pentru funcţia de preşedinte al României.

„Îmi doresc ca după 20 de ani să avem un președinte care să muncească alături de oameni. Acum patru ani m-ați ales într-un moment greu pentru partid, lipsit de speranță. Împreună l-am reformat și l-am dus la guvernare. Azi, PSD e pregătit să facă un nou pas înainte, să își asume un nou proiect și să le propună românilor un nou model de președinte.

Am schimbat din temelii partidul, am regăsit calea pro-europeană, am refăcut dialogul cu societatea civilă.

M-am sfătuit cu familia, cu colegii și cu părintele meu duhovnic și am decis să fac un pas în față. Da, voi candida și voi câștiga președinția României. Da, după 20 de ani, România merită un președinte pentru toți.

Am un copil, anul acesta termină facultatea. Sper să devin un bunic fericit. Nici fiul meu, nici alți tineri nu au cunoscut un alt model de președinte. Între un președinte turnător și un președinte absent. Să nu ne mirăm că mulți tineri aleg extremismul. În loc să îi blamăm superior, vă rog să le dăm alternativa corectă. În ultimii 20 de ani, disprețul față de oameni a fost un accident al istoriei. Instituția prezidențială nu e un malaxor de tocat vieți și nici o agenție turistică.

Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, iar paltonul prezidențial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor.”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Fiecare român care se întoarce în țară trebuie să aibă 10 ani scutiri de impozite

„Voi proteja în continuare drepturile minorităților românești care trăiesc în statele vecine și nu numai. Eliminarea așa-zisei limbi moldovenești și accesul la școală în limba română pentru românii din Ucraina au fost doar începutul

După 20 de ani, vreau să avem un plan concret pentru românii din afara granițelor. Atât cei care trăiesc aici, cât și cei stabiliți peste hotare, sunt parte a aceleiași Românii

Vă propun să ne gândim serios la modelul țărilor cu o diasporă numeroasă care au luat deja măsuri pentru a-și aduce înapoi cetățenii. Vă dau un exemplu: fiecare cetățean, stabilit legal în străinătate, care se întoarce în țară, să aibă 10 ani scutiri de impozite pentru banii pe care îi aduce înapoi. La fel, orice sumă adusă din afară – investiții, chirii, dividende, orice – să fie scutită de impozit timp de 10 ani. Este un punct de la care putem pleca.

Intru în această cursă prezidențială convins că statul român, de la președinte la ultimul funcționar public, trebuie reformat astfel încât să aibă grijă de toți”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Direcțiile strategice ale viitorului mandat prezidențial al lui Marcel Ciolacu

„Este timpul să privim spre viitor! Să le oferim oamenilor încrederea că acel viitor va fi mai bun pentru toți.

ROMÂNIA VIITORULUI înseamnă în primul rând o țară puternică ECONOMIC.

Prima direcție strategică va fi INDUSTRIA.

REÎNNOIREA României va începe cu RE-INDUSTRIALIZAREA țării.

România trebuie să devină în 10 ani unul dintre principalele hub-uri tehnologice și industriale din Europa.

Aceasta trebuie să fie planul nostru de țară: industrie – producție – export.

PRIMUL OBIECTIV – readucerea la viață a marilor uzine de metalurgie, siderurgie și petrochimie cu ajutorul capitalului privat.

Avem nevoie de oțel românesc, de alte materiale de construcție, pentru a construi autostrăzi și locuințe cu produse românești.

Trebuie să investim masiv în industria chimică. Importăm îngrășăminte agricole de 3 miliarde de euro în fiecare an, în loc să le producem în țară.

Vreau un parteneriat real cu sectorul farmaceutic pentru a investi masiv în fabricile de medicamente.

Vorbim de un program național de sprijin pentru marea industrie, în valoare de 5 miliarde de lei. Nu trebuie să ne îndatorăm pentru asta! Vom lua o parte din bani din vânzarea certificatelor de emisii cu efect de seră care revin României.

AL DOILEA OBIECTIV – o nouă politică de stat dedicată marilor proiecte. Trebuie să atragem investiții mari, în domenii cheie pentru viitorul economiei.

Vom acorda pachete de ajutor de stat și garanții pentru investiții greenfield de minimum 500 de milioane de lei. Ne propunem să avem cel puțin trei investiții de această mărime în fiecare an. Și doar firmele care își îndeplinesc țintele stabilite prin contract vor primi bonificații fiscale.

AL TREILEA OBIECTIV – creșterea unor noi generații de specialiști prin sistemul de învățământ tehnologic. Școala românească trebuie să ne pregătească tinerii, nu pentru a obține o diplomă, ci pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit!

Și, în sfârșit, AL PATRULEA OBIECTIV – o nouă mentalitate orientată către INOVARE.

Avem nevoie să investim masiv în energie curată. Asta înseamnă facturi mai mici pentru oameni și mai multă competitivitate pentru marea industrie. Asta va însemna automat și o reducere a cheltuielilor statului.

Vom adopta programul ”ZERO costuri cu utilitățile” pentru spitale, școli și grădinițe. Toate aceste instituții își vor asigura energia cu ajutorul panourilor fotovoltaice și solare prin programe de stat.

Îmi doresc să investim în cercetare. România trebuie să dezvolte fabrici de baterii electrice, la fel cum poate să devină jucător important pe piața semiconductorilor.

A doua direcție strategică va fi AGRICULTURA.

Trebuie să ne asigurăm că, indiferent de crizele care vor veni, România va avea mâncare sănătoasă și la prețuri accesibile pentru toți românii. Vom continua să dezvoltăm fabricile de procesare românești și vom crește subvențiile pentru fermierii noștri.

Dezvoltarea SERVICIILOR este cea de-a treia direcție strategică.

Vom crește în continuare alocările pentru toate programele de finanțare a IMM-urilor. În paralel, firmele care fac export vor fi susținute prin bonificații fiscale.

Totodată, trebuie să dezvoltăm serviciile medicale și de educație, printr-un sistem avantajos de deduceri din impozitul pe salarii.

Trebuie să ne gândim serios și la TURISM. Avem o țară extraordinară, începem să avem autostrăzi și șosele moderne. Trebuie să folosim tot acest potențial!

Acesta este TRIUNGHIUL STRATEGIC al dezvoltării României:

INDUSTRIE – AGRICULTURĂ – SERVICII.

Aceasta este partea crucială a planului nostru de creștere în următorii 10 ani.

Adaug o direcție pe care deja am transformat-o în prioritate de dezvoltare –CONSTRUCȚIILE – prin absorbția masivă din fonduri europene și dezvoltarea infrastructurii.

Vreau să fiu clar: susțin necondiționat protejarea spațiilor verzi! Am susținut centura verde a Bucureștiului și Via Transilvanica. Dar vă reamintesc că excesele și extremele sunt dăunătoare. Nu putem să protejăm clădiri dezafectate sau terenuri virane. Acelea nu sunt centuri verzi, sunt centuri gri. Murdare, toxice și uneori aflate chiar în inima orașelor.

Trebuie să schimbăm legile în beneficiul oamenilor pentru a putea reconstrui aceste spații. Pentru a face locuințe la prețuri accesibile pentru tineri. Și pentru a crește noi comunități. Putem avea și clădiri noi și parcuri multe, ele nu se exclud. Doar trebuie să proiectăm inteligent.

Acesta este planul meu economic pe scurt. Însă, vă spun că nimic din toate acestea nu se pot realiza fără un parteneriat autentic între stat și privat. Aceasta este partea esențială a oricărui plan de creștere.

Avem nevoie de onestitate de ambele părți. Statul nu mai poate decide creșteri de taxe peste noapte, dar TOȚI trebuie să plătească taxele care sunt în vigoare. Nu doar cei corecți, ci toți!!

Și mai este ceva – pentru ca investitorii să aibă încredere, să vină să dezvolte afaceri în România, trebuie să aibă certitudinea că banii lor sunt în siguranță.

Asta înseamnă să avem un stat de drept deplin funcțional, cu pârghii și mecanisme eficiente de control între puterile statului. Iar instituțiile care aplică legea să continue să își facă datoria.

Voi avea, ca și până acum, toleranță zero pentru cazurile de corupție și pentru încălcarea drepturilor omului!”, a spus Marcel Ciolacu.