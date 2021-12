Lucian Bode, despre protestul AUR: E regretabil că la 32 de ani de la Revoluție, când eroii au murit pentru libertatea noastră, să avem astfel de manifestări care nu au nicio legătură cu libera exprimare (VIDEO)

Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, a reacționat la protestul AUR față de certificatul verde COVID. Acesta a explicat cum au decurs evenimentele și a insistat că le-a transmis jandarmilor să rămână calmi și să nu recurgă la forță. Bode a mai spus că manifestanții care „s-au dedat la distrugeri” vor fi identificați și trași la răspundere.

Lucian Bode, reacție după protestul AUR de la Parlament

„E regretabil ca la 32 de ani de la Revoluție, când eroii Revoluției au murit pentru libertatea noastră, pentru libertatea de exprimare, să avem astfel de manifestări care nu au nicio legătură cu libera exprimare și cu exercițiu democratic.

A existat un moment în jur orei 7.30, când personal cu drept de acces în Palatul Palamentului, parlamnetari și angajați, au introdus în mașinile personale în jur de 50 de protestatari în curtea Palatului Parlamentului.

În jurul orei 11.45, circa o mie de protestatri din Parcul Izvor, intrarea Camerei Deputaților, au ales să se deplaseze, chemați de parlamentari AUR, spre intrarea de la Senat, au forțat intrarea și câteva sute au intrat în curtea Palatului Parlamentului.

În permanență le-am transmis forțelor de ordine să acționeze cu calm, să fie calmi și fermi, dar să nu utilizeze sub nicio formă forța și violența. Nu au folosit forța sau echipamentele din dotare.

Protestul din curtea Parlamentului s-a finalizat fără violență, dar am văzut că unii protestatari s-au dedat la distrugeri. Sunt câteva mașini distruse. Avem înregistrări și am legitimat foarte multe persoane în legătură cu posibile fapte de tulburare a ordinii publice. În următoarele ore îi vom identifica, audia și-i vom trage la răspundere.

Am înțeles că nici o mașină aparținând corpului diplomatic nu a fost vandalizată. Nu s-a pus problema nici un moment să intre în sediul Parlamentului. Am avut forțe dimensionate, am avut 300 de jandarmi”, a declarat Bode.

Protest AUR la Parlament față de certificatul verde COVID

Marți, mai mulți membri și susținători AUR au protestat la Parlament față de certificatul verde COVID. Câteva mașini au fost vandalizate.

Manifestanții au reușit să intre în curte și au vrut să ajungă și în Parlament, dar au fost opriți de jandarmi.

„Vom protesta și la Guvern, și la PSD, și la PNL la sedii până vor anunța că au renunțat la această porcărie numită certificatul verde”, a declarat Claudiu Târziu