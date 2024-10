Lucian Bode: Sunt multe motive pentru care PNL are obligația să continue la guvernare și eu sunt convins că așa va fi. Anul 2022 rămâne an de referință pentru guvernarea României (VIDEO)

, secretarul general al PNL, a spus în cadrul podcastului oficial al Partidului Național Liberal motivele pentru care PNL ar trebui să continue să fie la și după alegeri.

Bode a precizat că anul 2022 rămâne an de referință pentru guvernarea României, din multe puncte de vedere.

“Sunt multe motive pentru care PNL are obligația să continue la guvernare și eu sunt convins că așa va fi.

Pentru că ajunsesem la un moment dat cu expunerea de ce a plecat USR și ce variante aveam, varianta Bulgaria sau varianta de a asigura stabilitatea țării și am ales varianta de a rămâne la guvernare, cu prim-ministru Nicolae Ciucă și foarte bine am făcut, că am avut parteneri pe cei de la PSD. Da, au asigurat alături de noi guvernarea României, iar anul 2022 rămâne an de referință pentru guvernarea României, din multe puncte de vedere”, a precizat fostul ministru.

„Guvernarea cu miniștrii liberali, cu tot ce înseamnă actul de guvernare, merge înainte”

Bode a vorbit și despre ceea ce a însemnat guvernarea Ciucă, dar și despre guvernarea Ciolacu, care încă nu s-a încheiat.

“Păi încă guvernarea PNL-PSD cu Ciolacu în frunte nu s-a încheiat, ca să putem trage o linie. Se încheie în 2 luni, eu așa cred, nu este nimeni, cred că, dispus să arunce România într-o criză politică guvernamentală, cu 2 luni înainte de alegeri, dar, sigur, sunt anumite lucruri pe care noi am spus clar că nu le vom mai face la nivel de decizie politică, la nivel de leadership-ul celor 2 partide. Guvernarea cu miniștrii liberali, cu tot ce înseamnă actul de guvernare, merge înainte.

Revenind. 2022 a fost anul în care sub coordonarea unui premier liberal, Nicolae Ciucă, România a reușit să atragă peste 23 de miliarde de euro din 2 surse, investiții străine directe, peste 10 miliarde de euro, și fonduri europene nerambursabile, peste 11 miliarde de euro”, a mai adăugat Lucian Bode.