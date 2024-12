Lucian Romașcanu, critici dure la adresa Elenei Lasconi: „Poate în ultimul moment își dă seama și va face tot ceea ce trebuie”

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că susține pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale calea europeană a României, dar a lansat critici dure la adresa Elenei Lasconi și a PNL-ului:

“Nu am fi fost aici dacă geniile și filosofii PNL și pe unul dintre ei îl aveți invitat, nu ar fi decis în vară că e mai bine să facă PSD-AUR binom și toate porcăriile astea în loc să mergem înainte așa cum au vrut românii. Asta va fi la judecata istoriei și tot ce trăim acum este din cauza incompetenței crase de la PNL.

În al doilea rând legat de ce se întâmplă duminica asta, nimeni nu poate să știe. Eu văd că există o susținere majoră, acum rămâne ca și votanții să meargă în direcția pe care le-am arătat-o. Domnul Ciolacu a spus nici noi nu am reușit să ne aducem votanții noștri către Marcel Ciolacu și doamna Lasconi nu a reușit să aducă 638.000 de voturi pe care le-a avut în plus la prezidențiale față de ce a câștigat USR-ul la parlamentare.

Noi va trebuie să transmitem toate mesajele posibile și tot ceea ce oamenii trebuie să știe pentru a vota educat. Normal că îi rog pe toți ai noștri să asculte de rațiune pentru a merge înainte pentru tot ce înseamnă proiecte, Europa.

Dar doamna Lasconi dacă cumva va pierde, va fi exclusiv pe mâna dumneaei. Exclusiv la câte lucruri nelalocul lor face, la câte decizii proaste ia. Poate în ultimul moment își dă seama și va face tot ceea ce trebuie pentru că până la urmă noi putem spune orice, omul de acasă judecă și votează. Eu sper să păstrăm opțiunea vestică, deși nu are nici cel mai mic merit cum nu are nici domnul Georgescu. Din păcate am ajuns aici în această dilemă de a vota răul cel mai mic în condițiile în care răul cel mai mic vine de la două rele mult mai mari.