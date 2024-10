Lucian Romașcanu, după declarația lui Florin Roman privind decizia CCR: PSD nu are nicio implicare în justiție. Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, începi să dai rateuri de gândire

Senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a comentat cu privire la și spune că „PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție”.

Lucian Romașcanu (PSD), despre declarația lui Florin Roman (PNL)

Purtătorul de cuvânt al PSD l-a descris pe Florin Roman drept „cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați”.

„Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD, câștigător, zice ideologul, al acestei decizii. ”, a declarat Lucian Romașcanu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

„PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile CCR. Este o abordare constantă a celor din dreapta, in special PNL și USR, de a critica deciziile justiției contrare intereselor lor și fiind adepții unei justiții independente, dar de partea lor”, a continuat social-democratul.

Lucian Romașcanu: Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, începi să dai rateuri de gândire

Purtătorul de cuvânt al PSD spune că declarația lui Florin Roman a fost o „altă aberație a colegilor liberali” și le așteaptă „și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici”.

„Candidatul PSD accede, evident, în turul 2 și are mari șanse de a câștiga prezidențialele și pentru atitudinea de respect față de oameni dar și față de instituțiile fundamentale ale statului. Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, incepi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă”, a adăugat Lucian Romașcanu.

„Cam atât despre această altă aberație a colegilor liberali. Le așteptăm și pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici”, a mai declarat senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.