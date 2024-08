Lucian Romașcanu (PSD), despre eșecul candidaților PSD la alegerile prezidențiale: „Lucrurile s-au schimbat față de alegerile trecute” (VIDEO)

Purtătorul de cuvând al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că nu crede că este posibil ca premierul Ciolacu să își delege atribuțiile pe perioada campaniei electorale. Pe de altă parte, acesta a precizat că Marcel Ciolacu va ști cum să separe cele două poziții: cea de premier și cea de candidat la alegerile prezidențiale:

“Nu cred că există posibilitatea și sunt convins că va putea să le ducă pe amândouă cu aceeași determinare. În primul rând, în această perioadă primează activitatea de premier. O să fie foarte multe întâlniri din zona guvernamentală în teritoriu. Se întâmplă, s-a mai întâmplat și în alte ocazii ca ocupantul unor funcții să gie și candidați. Va trebui, și Marcel Ciolacu este capabil să facă asta, să separe cele două poziții din acest moment”.

Cât privește eșecurile candidaților PSD în Turul 2 al alegerilor prezidențiale, Lucian Romașcanu a precizat că în prezent este un alt context, favorabil social-democraților:

„Este o nefericită listă de candidați PSD care nu au reușit să câștige în Turul 2. Turul 2 nu este o problemă pentru PSD. Văd că ceilalți sunt foarte fericiți că gata, știm cu cine ne vedem în Turul 2. Doamna Lasconi, clar e în Turul 2, domnul Simion e în Turul 2, domnul Ciucă nu mai vorbesc. Deci probabil că o să facem un Tur 2 cu mai mulți ca să fie toată lumea fericită. PSD-ul a avut de-a lungul timpului aceste eșecuri de Tur 2 care nu stăteau sub aceleași auspicii pe care le avem acum. Am avut întotdeauna un val de vot împotriva PSD, o coalizare împotriva PSD pe niște decizii, pe niște factori de imagine care nu au reușit să comunice și să aducă lângă PSD oamnii hotărâți. Marcel Ciolacu cred că este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun prim-minitru care a fost până acum. Am dovedit în alegerile locale că pe creștere de prezență la vot am câștigat mai mult. Lucrurile s-au schimbat față de alegerile trecute”.