Ludovic Orban: 100% va fi creștere de taxe la anul. PSD, de fapt, pregătește impozitul progresiv, care este o crimă împotriva economiei (VIDEO)

Deputatul , liderul partidului Forța Dreptei, a afirmat, marți, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că 100% la anul vor fi .

„PSD, de fapt, pregătește impozitul progresiv, care este o crimă împotriva economiei”

„100% va fi creștere de taxe, și aici trebuie să vă spun un lucru.

Una din cererile pe care le are acest Guvern către Comisia Europeană este să nu prezinte până la sfârșitul anului planul de măsuri pentru a reveni în 5 ani, 4 ani, 7 ani în cadrul deficitului prevăzut în tratat, și anume, sub 3 %. De ce vor să amâne acest plan, pentru că ei trebuie să ducă cu un plan, pentru că băieții ăia de la Comisia Europeană se uită și analizează. Domnule, planul ăsta stă în picioare, ăștia nu umflă din burtă venituri, nu micșorează inflația, nu măresc creșterea economică aiurea, nu estimează venituri care nu vor exista din diferite categorii de venituri? Pe ăia nu poți să-i păcălești și atunci știu că trebuie să se ducă cu un plan care stă în picioare, cu un plan coerent și că acest plan ei, de fapt, pregătesc creșterea fiscalității în România, iar PSD vrea introducerea impozitului progresiv, să se știe foarte clar. Orice om care are cât de cât informații din zona PSD-ului știe că PSD, de fapt, pregătește impozitul progresiv, care este o crimă împotriva economiei.

Vor să amâne pentru la începutul anului viitor, ca să nu trebuiască să prezinte planul, pentru că dacă ei rpezintă acest plan, este evident că acest document va ajunge public. Dacă nu ajunge public de la Guvern, că ei îl pitesc, n-o să-l prezinte opiniei publice, oricum se poate afla de la Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană este transparentă.

Și atunci o să piardă voturi masiv pentru că o să trebuiască să recunoască ceea ce au în cap de făcut”, a precizat Orban.

„Trebuie să le spunem oamenilor adevărul”

„O altă chestiune, cum să deblochezi posturi? Mi se pare că a deblocat Guvernul, în ultimele 2 săptămâni, 13.000 de posturi. Păi tu ai crescut cu 50.000 numărul de angajați în sectorul public, tu ai crescut cheltuielile cu salarii în sectorul public, ai crescut cheltuielile cu bunuri și servicii, și tu zici că vrei să faci economie, că vrei să tai cheltuielile, care sunt nenecesare?

Trebuie să le spunem oamenilor adevărul pentru că prima calitate pe care trebuie să o aibă un om politic serios, de caracter este să fie sincer cu românii și să spună adevărul chiar atunci când adevărul poate nu-ți aduce avantaje electorale”, a mai adăugat liderul partidului Forța Dreptei.