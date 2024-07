Ludovic Orban: Ciolacu și Ciucă sunt sub scorurile partidelor cu cel puțin 10 procente ca și intenție de vot. Niciunul dintre ei nu are ce să caute în funcția de Președinte (VIDEO)

Deputatul Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a comentat situația de pe scena politică, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și s-a arătat de părere că liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, „n-au niciun argument” pentru a candida la funcția de Președinte al României.

Ludovic Orban, pe B1 TV: Ciolacu și Ciucă sunt sub scorurile partidelor

Întrebat despre neclaritățile legate de posibila candidatură a lui Marcel Ciolacu la prezidențiale, Ludovic Orban a spus: „Nici la PNL lucrurile nu sunt clare. Ce face Ciucă este o bravadă. Datele din sondajele de opinie îl arată că nu depășește 8% pe niciun sondaj, deși partidul e pe la 16% – 17%. Și în privința lui Ciolacu, Ciolacu este exact la fel ca și Ciucă, sub scorul partidului cu cel puțin 10 procente ca și intenție de vot, iar Ciolacu cunoaște experiența celorlalți președinți ai PSD, care au candidat la prezidențiale și au pierdut, iar până la urmă au pierdut și funcția de președinte al PSD”.

„Oricum mi se pare straniu că se discută dacă candidează sau nu candidează Ciolacu, sau dacă candidează sau nu candidează PNL. Oricum n-au niciun argument nici Ciucă, nici Ciolacu. După modul în care au guvernat, după deteriorarea puterii de cumpărare a populației, după felul în care s-au implicat în actul de guvernare, niciunul dintre ei nu are ce să caute în funcția de Președinte”, a adăugat fostul premier.

Ludovic Orban: Ceea ce se întâmplă în PNL mă întristează și mă revoltă

Întrebat care crede că ar putea fi candidatul PSD în eventualitatea în care acela nu este Marcel Ciolacu, Ludovic Orban a adăugat: „De unde să știu? Credeți că eu sunt expert în PSD? Am o experiență de bătălie cu PSD. Am participat în foarte multe alegeri în care am reușit să bat PSD. De altfel, Partidul Național Liberal a bătut PSD doar în perioada în care am fost eu președintele Partidului Național Liberal, ceea ce se întâmplă astăzi în PNL mă întristează și, în același timp, mă revoltă, să văd cum au ajuns a cincea roată la căruță într-o guvernare PSD în care Ciolacu taie și spânzură și în care ia decizii care sunt profund anti-liberale și lovesc în interesul clasei de mijloc”.