Ludovic Orban, despre alianța constituită sub sigla Forța Dreptei: Este una politică, nu electorală. În toate circumscripțiile, avem liste complete de candidați (VIDEO)

Alianța dintre Forța Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu-Mihalache este o alianță politică, nu una electorală, a precizat președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ludovic Orban, pe B1 TV, despre alianța constituită sub sigla Forța Dreptei

„Am reușit să unim tot ceea ce este o formațiune politică pe bazinul de centru-dreapta, care reprezintă ideologie de dreapta liberal-conservatoare, creștin-democrate. Suntem patru formațiuni politice care ne-am unit, Partidul Mișcarea Populară, de asemenea este Alternativa Dreaptă, care este un partid membru în European Conservative and Reformists, deci în zona conservatorilor și reformatorilor de la nivelul Uniunii Europene, adevărații țărăniști (PNȚ Maniu-Mihalache, n.r.), eu așa le spun, sigur, mulți dintre ei cu părul grizonat, continuatori ai tradiției interbelice a Partidului Național Țărănesc, Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache, și evident formațiunea politică pe care o conduc (Forța Dreptei, n.r.)”, a declarat Ludovic Orban.

„Candidatura este pe Forța Dreptei, deși noi am luat decizia să constituim o alianță politică (…). Nu este alianță electorală. Alianța electorală se înregistrează doar pentru alegeri, în timp ce alianța politică este o decizie de unire a forțelor pe un termen lung, pe cel puțin o legislatură, în care noi practic, chiar dacă fiecare partid își păstrează identitatea proprie, constituim structuri comuni de coordonare și ne angajăm să avem o acțiune politică comună, cel puțin legislatura care vine după aceste alegeri”, a continuat el.

Ludovic Orban: Avem liste complete de candidați

„De ce am decis să candidăm pe Forța Dreptei? Pentru că Forța Dreptei, în primul rând, are statut de partid parlamentar în sensul legii alegerilor parlamentare și avem dreptul la delegați în toate secțiile de votare la alegerile parlamentare, și vom avea delegați în toate secțiile de votare. O să vă dau și o știre așa, în premieră. Am finalizat procesul de depunere a listelor de candidați, în toate circumscripțiile electorale, avem liste complete de candidați”, a mai spus fostul premier.