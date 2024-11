Ludovic Orban: „În cazul în care Elena Lasconi intră în turul doi are toate șansele să îl bată pe Ciolacu” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a explicat într-o intervenție pentru B1 TV de ce a decis să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale în favoarea Elenei Lasconi:

„Eu iau decizii pe baza analizelor pe care le fac și iau decizii în funcție de ceea ce consider că este bine pentru țară și este bine pentru interesul public. Dacă aș fi rămas în cursă, luam un scor în jur de 5-6%, dar dacă aș fi rămas în cursă practic aș fi fost pe post de iepure a lui Ciolacu, aș fi contribuit împotriva voinței mele la ducerea lui Simion în turul doi, exact ceea ce își dorește Ciolacu, să intre Simion în turul doi ca să poată câștiga alegerile.

Pe baza analizelor sociologice cantitative și calitative mi-a reieșit foarte clar că singurul candidat din zona democratică, de centru-dreapta, care are șanse reale să intre în turul doi să îl depășească pe Simion este Elena Lasconi. Decizia mea este o decizie care este izvorâtă din convingerea mea că trebuie să împiedicăm cu orice preț PSD-ul ca să pună mâna complet pe România. Am început campania și în mod evident toate formațiunile din alianța forțelor de dreapta care candidează pe listele Forța Dreptei sunt mobilizate pentru a convinge simpatizanții mei, oamenii care au încredere în mine să voteze în primul tur cu Elena Lasconi și la parlamentare pentru Forța Dreptei”.

Ludovic Orban a precizat că intrarea Elenei Lasconi în turul doi poate să determine și o mutație în ceea ce privește orientarea alegătorilor care mai simpatizează cu PNL-ul:

„În cazul în care Elena Lasconi intră în turul doi are toate șansele să îl bată pe Ciolacu și voi fi alături cu toate forțele pe care le dispunem în alianța forțelor de dreapta pentru a realiza acest obiectiv de a o ajuta pe Elena Lasconi să ajungă președinte. Eu consider că intrarea Elenei Lasconi în turul doi poate să determine și o mutație în ceea ce privește orientarea alegătorilor care mai simpatizează cu PNL-ul. Realitatea tristă a ultimelor trei ani și jumătate este că Ciucă, Bode, Rareș Bogdan s-au bălăcit în murdăria și promiscuitatea alianței cu PSD. Au făcut to ce este posibil ca să dea PSD-ului șansa de a câștiga alegerile prezidențiale și parlamentare. Orice vot pentru Ciucă este de fapt un vot pentru PSD și pentru Ciolacu. Nu cred că un alegător anti-PSD care înțelege ce rău imens pentru România s-ar putea întâmpla în cazul în care Ciolacu ajunge președinte și PSD pune mâna complet pe țară, eu sunt convins că orice simpatizant liberal va înțelege acest risc major și va veni alături de Elena Lasconi și Forța Dreptei la alegerile parlamentare”.