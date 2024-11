Ludovic Orban: „Singurul candidat care are șanse să intre în turul doi din bazinul democratic de centru-dreapta este Elena Lasconi” (VIDEO)

Ludovic Orban a explicat marți, într-o intervenție pentru B1 TV, de ce a decis să se retragă din cursa prezidențială și să o susțină pe candidata USR, Elena Lasconi:

“O analiză realistă a situației în cursa pentru președinția României. Nu pot să accept să fiu complice sub nicio formă la planul lui Iohannis-Ciolacu-Ciucă-Simion să îl scoată pe Ciolacu președinte. Am ajuns la concluzia pe baza analizelor sociologice pe care le-am făcut că nu am șanse să intru în turul doi și că singurul candidat care are șanse să intre în turul doi din bazinul democratic de centru-dreapta este Elena Lasconi și am decis să îi mobilizez pe toți susținătorii, simpatizanții mei, pe toți oamenii care cred în mine, să îi mobilizez pentru susținerea lui Elena Lasconi, astfel încât să avem șansa să avem în turul doi un candidat care să reprezinte cu adevărat zona oamenilor care își câștigă cinstit existența, care respectă legea și care își doresc cu adevărat o democrație autentică în România”.

Ludovic Orban a mai precizat că dacă PSD acaparează și președinția, atunci social-democrații vor acapara statul în integralitatea sa:

“Noi vom face o campanie și oamenii înțeleg foarte simplu, că e evident că și dacă sunt pe buletinul de vot dorința mea este să voteze cu Elena Lasconi. Sigur, nu toți, probabil mai există un procent de 5-10% care probabil vor vota cu mine fie din necunoaștere, fie probabil că nu o acceptă pe Lasconi dar peste 90% dintre susținătorii mei sunt convins că vor vota cu Elena Lasconi pentru că sunt oameni inteligenți care înțeleg foarte bine Cre este logica deciziei mele. Eu nu fac politică pentru mine, pentru câștiguri personale, pentru ambiția de a fi cu orice preț în atenția publică sau de a fi candidat, fac politică pentru obiective fundamentale iar obiectivul meu este clar să nu lăsăm România pe mâna PSD-ului. Dacă PSD-ul reușește să pună mâna și pe președinția României o să captureze în integralitate statul român, și nu numai că o să captureze în integralitate statul român, dar o să umfle în continuare o falsă opoziție care nu este altceva decât un PSD mascat care face pe opozantul, și aici mă refer la Simion și la AUR”.

Președintele Forța Dreptei a declarat de asemenea, că este convins că există un blat între PSD și AUR:

“Este evident pentru orice om care a urmărit practic ultimii patru ani de zile că PSD a făcut tot posibilul ca să își fabrice opoziție convenabile, care este opoziția născută numai din ură, dezbinare și scandal, opoziție complet nefrecventabilă care este constituită din traseiștii lui Simion și că își dorește de fapt să intre în turul doi cu Simion și face tot ce este posibil ca să intre în turul doi cu Simion”.