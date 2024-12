Marcel Ciolacu a confirmat că Ministerul Justiției va fi condus de Radu Marinescu / Ce spune despre susținerea lui Crin Antonescu la prezidențiale (VIDEO)

Marcel Ciolacu a confirmat într-o conferință de presă că avocatul Radu Marinescu, deputat PSD, ar urma să conducă Ministerul Justiției.

“Ministrul Justiției este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experiență în domeniu. În acest moment era ales președinte al Comisiei Juridice și partidul îl susține”, a spus Marcel Ciolacu duminică seara.

Întrebat cum comentează că Radu Marinescu a apărat în Instanță un controversat om de afaceri din Craiova, premierul a răspuns:

„Am o singiră rugăminte, ce societate vreți să construim, o societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că a fost…nu știam pentru că nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiției în cazul, dar repet ce fel d eRomânia vreți să construiți? Eu vreau o Românie în care să fie zero corupție, să nu existe niciun fel de corupție și să nu fie încălcări ale drepturile omului. Eu cred că trebuie să dăm șanse și alte șanse decât celor care au fost până acum. Ați văzut cu toții că societatea românescă se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu viitorul ministru doar la telefon. Este parlamentar PSD”.

De asemenea, Marcel Ciolacu a confirmat că una dintre variantele discutate în coaliție este ca PSD-PNL-UDMR să îl susțină la prezidențiale pe Crin Antonescu.