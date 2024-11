Marcel Ciolacu: Dacă în urmă renumărării se constată că am mai multe voturi decât Lasconi, eu nu voi participa la alegeri în turul 2. Finala este Călin Georgescu și Elena Lasconi (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, spune că nu va participa în turul 2 de scrutin dacă renumărarea voturilor din primul tur duce la concluzia că el a avut mai multe voturi decât Elena Lasconi, liderul și candidata USR.

Marcel Ciolacu, despre renumărarea voturilor și poziția PSD

„În primul rând, nici eu, nici Partidul Social Democrat nu am făcut nicio solicitare, nici la BEC, nici la CCR, în ceea ce privește renumărarea voturilor. Am văzut în cursul zilei de ieri toate aceste minciuni cu privire la renumărare, renumărarea se face la birourile electorale județene, cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții de la toate partidele, dar vă reamintesc că eu am fost primul om politic care a ieșit și a felicitat pe cei doi candidați care s-au calificat pentru turul 2. Mai mult, am sunat-o personal pe doamna Lasconi și am felicitat-o, și i-am urat succes. Pentru mine și pentru Partidul Social Democrat, cei doi candidați din turul 2 sunt domnul Georgescu și cu doamna Lasconi”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Ca să închidem orice fel de discuție, am anunțat aseară și anunț și astăzi public că, dacă în urma renumărării se constată că eu am mai multe voturi decât doamna Lasconi, din punctul meu de vedere, doamna Lasconi are de dat o explicație românilor, și nu eu. Mai mult, eu nu voi participa la alegeri în turul 2. Cei doi care s-au calificat pentru turul 2, pentru că n-am făcut nicio contestație nici eu, nici PSD, sunt doamna Lasconi și cu domnul Georgescu. Suntem în aceeași situație cred că ca de fiecare dată când sunt alegeri. Dacă doamna Dăncilă s-ar fi retras acum cinci ani, presupun că domnul Barna ar fi avut șanse să câștige alegerile. Eu nu vreau să mă bag în aceste alegeri”, a adăugat social-democratul.

Marcel Ciolacu: Finala este Călin Georgescu și Elena Lasconi

„Eu nu vreau să fiu candidat în urma renumărării (…). Finala este Călin Georgescu și doamna Lasconi (…). V-am spus a șaptea oară, dar eu vă spun și a opta oară, că n-am nicio problemă, am spus-o și scris, vă spun foarte clar că eu mă retrag”, a mai spus Marcel Ciolacu.