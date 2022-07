Marcel Ciolacu, despre Petre Daea: Este un om cu experiență, un patriot foarte iubit de toți cei care activează în agricultură. A fost unanimitate în partid ca să revină în Guvernul României (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat că nominalizarea social-democraților pentru este Petre Daea, „un om cu experiență și un om care nu trebuie să învețe ministerul și problemele pe care le au fermierii”.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre Petre Daea, nominalizarea PSD pentru Ministerul Agriculturii

Liderul social-democraților susține că Petre Daea este „un om cu experiență și un om care nu trebuie să învețe ministerul și problemele pe care le au fermierii, agricultorii, un patriot foarte iubit de toți cei care activează mai ales în agricultură”.

„Mă bucur mult că toți colegii… a fost ca pe vremuri, unanimitate în interiorul partidului ca domnul ministru Petre Daea să revină în Guvernul României. Cu această nominalizare vom merge la primul-ministru, cunoașteți procedurile (…). Am avut o discuție cu domnul prim-ministru. Au fost patru propuneri, nu puteam să am o discuție aplicată în ceea ce îl privește pe domnul ministru Petre Daea, deoarece nu exista votul. O să am această discuție în cursul zilei de astăzi”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Petre Daea (72 de ani) a mai fost ministru al Agriculturii între ianuarie 2017 și noiembrie 2019, în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, dar și în 2004, în vremea guvernării Năstase.

„Este nevoie în acest moment la Ministerul Agriculturii de un om de calibru, nu neapărat de înălțimea domnului Daea, un om de calibrul domnului ministru Daea, la ce probleme ne confruntăm. Poate vom reuși, în sfârșit, tot s-a deschis subiectul renegocierii PNRR și vedem acum în această secetă ce nevoie ar fi avut România să aibă în PNRR prinse irigații, lucru susținut total de către domnul Daea atunci când a plecat din minister”, a continuat președintele PSD.