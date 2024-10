Marcel Ciolacu, despre vila despre care presa a scris ca ar urma să ajungă la Klaus Iohannis: “În ședința de Guvern voi demara procedurile pentru desecretizarea informațiilor despre costuri și posibila destinație” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a spus miercuri seara, la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN că va demara procedurile de desecretizare a informațiilor privind cheltuielile și posibila destinație a vilei, despre care jurnaliștii de la Recorder au scris că ar urma să fie pregătită pentru președintele Klaus Iohannis:

“Chiar sunt și eu surprins. M-am uitat la emisiunea cu domnul Nicolae Ciucă și am văzut că domnul Nicolae Ciucă nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal. Presupun că cheltuielile pentru o casă, presupun că repartiția unei case nu sunt lucruri secrete. Mâine dimineață la ședința de Guvern, mi se pare voi cere secretarului general, pentru că domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă, secretarul general e din partea PNL și candidat, ministrul Justiției trebuie să ne spună ce e ilegal dacă arătăm cheltuielile și repartiția acelei vile și vom afla”.

Premierul a precizat că nu a avut până acum acces la documente și că nu are informații în acests ens, dar joi va fi declanșată întreaga procedură:

“Nu știu, că nu am cerut acele documente. RAAPPS e în subordinea secretarului general al Guvernului. Mâine vom declanșa întreaga procedură, să vedem ce cheltuieli sunt acolo, unde este repartizată această casă, dacă este o destinație anume”.

Marcel Ciolacu a mai spus că ruptura dintre PSD și PNL a apărut după ce social-democrații au refuzat să voteze legea în urma căreia Klaus Iohannis ar fi putut să devină senator:

“Acolo este toată ruptura acestei coaliții, fiindcă această coaliție de guvernare s-a rupt în momentul în care eu și colegii mei am refuzat să votăm în Parlament o lege pentru o singură persoană. Dacă ne uităm exact de când lucrurile au derapat și au început o luptă la baionetă între PSD și PNL, o luptă din partea PNL-ului, este din momentul în care noi am hotărât că nu vom vota o lege pentru o singură persoană”.