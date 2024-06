Marcel Ciolacu, discuție cu ambasadorul azer. Premierul s-a arătat „încrezător în capacitatea țărilor noastre de a susține pe deplin proiecte de interes comun”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, s-a întâlnit cu ambasadorul azer, luni, la Palatul Victoria, și a reliefat capacitatea celor două țări de a susține proiecte de interes comun în zona de cooperare economică, investiții, energie și securitate.

Premierul României spune că discuția cu ambasadorul azer la București a fost „excelentă”.

„Discuție excelentă cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România, Gudis Osmanov. Încrezători în capacitatea țărilor noastre de a susține pe deplin proiecte de interes comun în termeni de cooperare economică, investiții, energie și securitate, în cadrul Parteneriatului Strategic România – Azerbaidjan.

PM : Excellent discussion with the ambassador of 🇦🇿 in 🇷🇴 . Confident in our countries’ ability to fully support projects of common interest in terms of economic cooperation, investments, energy&security, within 🇷🇴-🇦🇿 Strategic Partnership.

