Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Vom crea o conectare intituțională între Primăria Generală și Guvernul României” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, după întâlnirea cu Nicușor Dan că își dorește să existe o conectare intituțională între Primăria Generală și Guvernul României:

“Cred că am construit ceva care duce la o normalitate instituțională, indiferent de persoanele care vremelnic, fiecare dintre noi conducem ori Guvernul României, ori Primăria Generală și totuși vom crea o conectare intituțională între Primăria Generală și Guvernul României.

Normal, am acest material de la Primarul General, o să vorbesc și cu ministrul Justiției, am vorbit data trecută și cu vicepremierul și ministrul de Interne, având și o expertiză în domeniul juridic. Am avut discuția și cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanța va decide, dar ca și funcționare instituțională vom vedea cum vom proceda cel mai bine. Am vorbit și de dezvoltarea Capitalei să vedem cu ministrul Fondurilor Europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, pe zona electrică la fel.

Avem contracte și cu Banca Europeană de Investiții, și cu Banca Mondială și normal că îmi doresc ca proeictele mari să fie prioritare pentru Capitala României. Nu în ultimul rând am înțeles de la domnul primar general că va avea în perioada următoare cu toți primarii de sector pentru a face un trafic integrat și multe alte servicii publice pentru bucureșteni care va trebui făcute într-un sistem integrat astfel încât să perturbăm cât mai puțin traficul”.