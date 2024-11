Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: „Am discutat despre un nou acord în ceea ce privește deficitul, de această dată venind cu propunerea de a avea un acord pe 7 ani” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi după întrevederea cu Ursula von der Leyen, că a discutat cu șefa Comisiei Europene despre viitorul comisar european din partea României, despre portofoliul acestuia, dar și despre renegocierea PNRR-ului:

“Am discutat despre viitorul comisar european din partea României, am discutat despre portofoliul viitorului comisar din partea României, am discutat despre renegocierea PNRR-ului, cu solicitarea de reducere cu 10% din componenta de împrumuturi, am discutat chiar mai tehnic cu doamna președinte și despre cererea de plată numărul 3.

Urmează în cursul zilei de astăzi împreună cu Victor Negrescu să am o discuție și cu președintele PES în ceea ce privește negocierile în cadrul familiilor europene privind portofoliile comisarilor europeni pe fiecare familie politică”.

Un alt subiect de pe agendă a fost un nou acord privind deficitul bugetar al României:

“Am discutat, cum era și normal, despre un nou acord în ceea ce privește deficitul României, de această dată venind cu propunerea de a avea un acord pe 7 ani. Am explicat foarte clar de ce ne dorim acest lucru, pentru că cele mai mari investiții vor urma în anul 2025 și în anul 2026. PNRR-ul are un deadline la sfârșitul anului 2026 în ceea ce privește investițiile”.

Marcel Cioalcu a mai precizat că investițiile în infrastructura rutieră sunt cele care adâncesc de fapt deficitul, având în vedere proiectele care trebuie cofinanțate de către statul român:

“Investițiile în infrastructura rutieră, prima propunere a fost din partea României să avem o sumă alocată de aproximativ 13,7 miliarde euro, aprobarea finală a fost în jur de 7 miliarde. Diferența o reprezintă cofinanțarea din partea statului român. Normal că dacă dorim să finalizăm toți cei 900 de km în lucru și în licitație de drum expres și de autostrăzi, atunci efortul bugetar din partea statului român este de 60% ca și cofinanțare. Normal că aceste investiții aduc domnului Boloș la Finanțe impozite și taxe mai mari și de aceea se și vede că are depășiri de plată, datorită acestor investițiimajore în infrastructura din România”.