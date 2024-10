Marcel Ciolacu: În următorii 5 ani putem fi a zecea economie a Uniunii Europene (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat, duminică, la Palatul Parlamentului, la evenenimentul de lansare a , că România ar putea să devină a zecea economie din UE, doar că este nevoie de „predictibilitate și stabilitate” politică pentru ca acest lucru să se poate realiza.

„Visul meu este să construim o țară unde Președintele își respectă, ascultă și protejează cetățenii”

„Candidez la Președinție pentru că iubesc România și cred în potențialul țării noastre. Avem o șansă istorică în față! În următorii 5 ani putem fi a 10-a economie a Uniunii Europene. Și acesta trebuie să fie obiectivul nostru strategic! Dar, pentru asta, nu avem timp de pierdut. Trebuie să începem, de acum, să construim o economie puternică. Pentru că economia este temelia oricărui stat sigur și prosper. Fără o economie puternică, nu putem vorbi nici de venituri mai mari, nici de servicii de sănătate și educație de calitate și nici de bani pentru sport. În plus, doar printr-o economie consolidată, putem ajunge la masa deciziilor pe plan extern.

I-am ascultat cu atenție pe toți cei care au luat cuvântul. Fie că ați vorbit de competiții sportive, fie că ați vorbit de afaceri, v-ați referit întotdeauna la competitori, nu la adversari. Ați concurat, dar nu v-ați denigrat. Și nici nu v-ați unit unii împotriva altora. De altfel, ce ar spune oamenii dacă s-ar unii KFC cu McDonald’s, de exemplu, Sau Alex Găvan cu Horia Colibășanu împotriva Laurei Badea? Ar fi groaznic!

Tocmai de aceea, visul meu este să construim o țară unde Președintele își respectă, ascultă și protejează cetățenii. Nu unde Președintele îi învrăjbește pe unii împotriva altora! Îmi doresc o Românie pentru toți românii! Pentru cei de aici, dar și pentru cei din afară. Pentru cei prosperi, dar și pentru cei nevoiași. Pentru cei din marile orașe, dar și pentru cei de la sate. Dar, pentru asta, avem nevoie de echilibru, stabilitate și responsabilitate! În ultimii 20 de ani România a avut 17 guverne. Dacă ne dorim să construim o Românie puternică pe termen lung, avem nevoie de predictibilitate și stabilitate. Sunt pregătit să-mi asum răspunderea, să fiu Președintele României. Să fiu Președintele tuturor românilor!”, a declarat Ciolacu, conform

„Am un crez politic”

Candidatul PSD la prezidențiale propune să realizeze un parteneriat între Președinte și Guvern pentru a întări economia.

„Alături de colegii mei din PSD am arătat deja responsabilitate, intrând la guvernare, într-un moment critic pentru țară. Atunci când pandemia lua vieți, economia era la pământ și cei aflați la putere doar se certau între ei. Am lucrat împreună cu competitorii politici și am oprit haosul. Am repornit economia și i-am protejat pe români. Sunt în serviciul public de 32 de ani și tot ce am făcut în administrație și la guvern am făcut prin muncă și bună înțelegere cu cei din jurul meu. De aceea, vin astăzi în fața românilor cu trei mesaje clare și ferme. Am un plan pentru România. Am un crez politic. Și un angajament moral.

Președintele este comandatul suprem al Armatei și reprezintă țara în relațiile internaționale. Dar, eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între Președinte și Guvern pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie. În acest sens, am pregătit acest plan pentru România. Un set de priorități naționale cu cinci obiective fundamentale: creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate, respect pentru românii din Diaspora. În egală măsură, acest plan abordează și teme fundamentale pentru a putea construi un viitor mai sigur al națiunii noastre: protejarea tinerilor de consumul de droguri și stoparea declinului demografic”, a mai declarat candidatul PSD la prezidențiale.