Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia de la șefia PSD: „Importanța acestui tur 2 este mult mai mare decât interesele noastre personale” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că demisionează din funcția de președinte al PSD, luni, în contextul .

Marcel Ciolacu demisionează de la șefia PSD

Premierul a făcut anunțul luni, în cadrul unor declarații de presă, și a precizat că tot astăzi va fi organizată o ședință a Consiliului Politic Național al PSD.

„Regulile democrației și importanța acestui tur 2 este mult mai mare decât interesele noastre personale. Eu aseară i-am dat secretarului general demisia. Astăzi, la ora 17, am convocat un consiliu politic național și o să venim după consiliul politic național și o să comunicăm decizia pe care o să o luăm (…). Nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral, deci am încheiat și această discuție”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a ratat intrarea în turul 2, o premieră în postdecembrism

Marcel Ciolacu s-a clasat pe 3 în primul tur al alegerilor prezidențiale, arată rezultatele parțiale, sub câștigătorul-surpriză al rundei, Călin Georgescu, și Elena Lasconi.

Victor Ponta de la conducerea partidului.

„Dragă popor pesedist! Dragă Marcel – camaradul meu! Am trăit impreuna multe victorii si multe infrangeri! Acum NU e timp de lamentari, reproșuri sau batalii interne; nu e timp de demisii sau abandon; Duminica este urmatoarea batalie – si eu cred cu tarie ca inca o putem castiga! Este o zi esentiala pentru votantii de stanga, pentru primarii si alesii nostri locali, pentru militantii si toti cei care inseamna PSD! Guvernarea tării in aceste momente atat de grave este fundamentala – si nimeni nu stie mai bine decat PSD sa guverneze in momente de criza! Haideti sa strangem randurile si sa le aratam oamenilor ca nu ii abandonam acum!”, a declarat Victor Ponta.