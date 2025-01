Medicul Cătălin Cîrstoiu a anunțat dacă ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale: E vremea unui independent cu o profesie pentru Cotroceni (VIDEO)

Medicul a vorbit la podcasul The News Man, realizat de Radu Andrei Tudor, despre posibilitatea de a candida la din luna mai. E vremea unui candidat independent, cu o anumită profesie, a spus fostul candidat la Primăria Capitalei.

„Oamenii nu mai pot fi duși cu zăhărelul”

“Sunt ferm convins că a venit vremea unui independent, cu o anumită carieră profesională, care să poată să coaguleze niște opinii și care să-i facă pe oameni să spună: da, domnule, uite asta e un om care poate să ne reprezinte!

Oamenii nu mai pot fi duși cu zăhărelul, oamenii vor un lucru palpabil, un lucru concret”, susține managerul spitalului Universitar pentru The News Man.

Întrebat dacă s-a gândit să candideze pentru cea mai înaltă funcție în stat, Cîrstoiu a răspuns: „Eu să candidez? Hai să fim serioși, nu sunt aliniate astrele pentru astfel de lucruri”.

Medicul Cătălin Cîrstoiu spune că două milioane de voturi nu pot fi ignorate, iar clasa politică trebuie să-și țină promisiunile.

“Gândiți-va că o să avem mai mulți candidați decât alegători. Cred că am coborât într-un derizoriu fantastic. Oricare va ieși președinte după toată povestea asta, va fi un președinte vulnerabilizat, o instituție vulnerabilizata și va fi foarte greu să facă din președinte un simbol al țării. Să nu ne mai jucăm cu focul. Pentru că principalul argument al unei stabilități și a unei coeziuni în jurul unui candidat este că nu putem să facem abastractie de faptul că sunt peste 2 milioane de oameni care au votat într-un anumit fel. Voturile astea nu pot fi neluate în calcul. E un curent public al unor oameni saturați de partidele politice, saturați de ceea ce înseamnă încrengături provocate de partidele politice.

Nimeni nu-și pune problema unui guvern stabil, care să poate construi autostrăzi, să nu crească prețurile, să scadă gradul de îndatorare, asta ar trebui să fie preocupările reale ale unor oameni politici, cum să asigure niște condiții de sustenabilitate economică, a unei educații de calitate, a unui sistem de sănătate bun.“

Cătălin Cîrstoiu, despre candidatura sa la Primăria Caăitalei

Cătălin Cîrstoiu a discutat și despre candidatura sa la Primăria Caăitalei și i-a dat dreptate fostului președinte Traian Băsescu care l-a sfătuit să nu candideze atunci.

“N-a fost o decizie înțeleaptă. Eu am fost de bună-credință, enorm de bună credință și am intrat într-o zona în care, la momentul respectiv, am văzut, am intuit la început, după care mi-a fost evident, că între cele două mari partide care erau la guvernare și sunt încă, era o lupta fantastică de putere pe care nu o bănuiam atunci atât de aprigă.

Practic, nici nu am apucat să candidez, doar a fost așa lansată în media.

Am crezut foarte mult în anumiți oameni.

Da, recunosc că Traian Băsescu a avut dreptate, pentru că mocirla în care am intrat, am simțit-o pe propria-mi piele. Aici a avut dreptate. Că să faci politică așa cum trebuie, trebuie să o faci cu niște parteneri principiali.

Această vâltoare internă dintre partide, pentru că nu mai erau partidele pe care le credeau liderii, care merg și votează… mașinăria de partid. Oamenii aveau abordări, oamenii aveau idei, oamenii aveau opțiuni. Atunci am spus: s-ar putea să fie o surpriză, pentru că votul asta politic, chiar și de o mașinărie bine organizată, bine unsă, bine antrenată, s-ar putea să dea surprize. Și uite ce s-a întâmplat!

Nu poți să stai la masă și să ai discuții într-un sens și a două zi să se întâmple altfel.

Entuziasmul a fost maxim la început din ambele partide. Mai puțin 2-3 persoane care ar fi vrut să candideze”, a mai mărturisit Cătălin Cîrstoiu pentru The News Man.