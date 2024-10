Mihai Fifor, despre posibila mutare a paradei: Nu văd vreun motiv pentru care desfășurarea alegerilor parlamentare ar putea afecta în vreun fel sau altul sărbătorirea Zilei Naționale. Ar fi și un pic ciudat (VIDEO)

Deputatul PSD Mihai Fifor a fost întrebat despre , marți, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a spus că nu vede „vreun motiv pentru care desfășurarea turului de alegeri pentru parlamentare ar putea afecta în vreun fel sau altul sărbătorirea Zilei Naționale”.

Mihai Fifor (PSD), pe B1 TV: Faptul că anul acesta avem și un tur de scrutin suprapus cu Ziua Națională a României nu cred că reprezintă o problemă

Întrebat despre posibila mutare a paradei, deputatul PSD a spus: „Sincer să fiu nu văd vreo legătură între una și alta, adică nu văd vreun motiv pentru care desfășurarea turului de alegeri pentru parlamentare ar putea afecta în vreun fel sau altul sărbătorirea Zilei Naționale. Cred că sunt lucruri diferite și, repet, nu cred că încurcă cu ceva faptul că lumea va merge și la vot”.

„Parada militară are semnificația ei, simbolistica ei. De altminteri, întreaga Sărbătoare Națională de pe 1 Decembrie are o simbolistică aparte. Faptul că, iată, anul acesta avem și un tur de scrutin suprapus cu Ziua Națională a României nu cred că reprezintă o problemă. De altminteri, nici nu am auzit ceva oficial legat de ideea aceasta a mutării paradei cu o zi înainte”, a adăugat Mihai Fifor, fost ministru al apărării.

„Ar fi și un pic ciudat, dacă mă întrebați, pentru că 1 Decembrie este Ziua Națională, atunci faci parada, atunci sărbătorești cu adevărat această zi atât de importantă pentru români și pentru România. Vom vedea, dar eu nu cred că se va întâmpla ceva în sensul acesta”, a mai spus social-democratul.