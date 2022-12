Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, despre aderarea României la Schengen: „Se continuă demersurile diplomatice și politice pe foarte multe dimensiuni cu privire la Austria”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că au fost depuse demersuri importante pentru ca Suedia și Olanda să susțină aderarea României în Schengen:

„În ceea ce privește Suedia, în urmă cu aproape o lună în Parlamentul Suedez a existat o dezbatere în Comisia de Afaceri Juridice cu privire la propunerea pozitivă a guvernului suedez de a susține aderarea României la Spațiul Schengen. Cu acel prilej, Partidul Social Democrat din Suedia a prezentat rezerve cu privire la aderarea României la Spațiul Schengen. Am făcut demersuri pe foarte multe canale, am fost în contact permanent cu omologul meu suedez, am discutat cu un important lider al PSD din Suedia pe 22 noiembrie în care am expus toate argumentele care susțin aderarea României la spațiul Schengen, am transmis și în scris aceste date, cifre”.

În ceea ce privește opțiunea Olandei, Bogdan Aurescu a subliniat că au fost puse două condiții, îndeplinite de România:

„Premierul olandez atunci când a venit în vizită în România la Cingu, pe 12 octombrie și apoi în Parlamentul olandez într-o dezbatere pe 19-20 octombrie a pus două condiții pentru un vot pozitiv: un raport MCV pozitiv și o nouă misiune de evaluare la care să participe și experții olandezi pentru a examina dacă toate dimensiunile ale aquis-ului Schengen sunt aplicate de România. Ambele condiții au fost îndeplinite.

Poziția guvernului olandez este de a susține aderarea României, în același timp este o poziție mai reticientă în ceea ce privește Bulgaria. Nu doresc să fac comentarii pe acest subiect la acest moment”.

Austria rămâne singura țară care se opune aderării României, însă demersurile diplomatice vor continua, a precizat Bogdan Aurescu:

„Se continuă demersurile diplomatice și politice pe foarte multe dimensiuni cu privire la Austria. Ceea ce omologii din Austria ne-au spus este că Austria este preocupată de a obține din partea Comisi9e Europene un sprijin substanțial cu privire la situația gestionării migrației din Austria. Deja sunt în lucru mai multe demersuri. Sperăm să avem un rezultat pozitiv”.