Ministrul Daniel David, despre bugetul Ministerului Educației pentru 2025: Mă aștept la un buget ușor mai mare față de ce am avut anul trecut, pentru a putea onora acest statut de prioritate națională (VIDEO)

Ministrul a declarat pe B1 TV, că nu se așteaptă la un buget mai mic pentru în anul 2025. El a subliniat că, deși bugetul nu a fost încă definitivat, angajamentul coaliției este ca educația să rămână o prioritate națională.

„Eu în această logică gândesc și în această logică vom începe discuțiile”

Ministrul Educației a menționat că se așteaptă la un buget care să fie cel puțin la nivelul celui de anul trecut, dacă nu, chiar mai mare, pentru a putea onora acest statut de prioritate națională și pentru a începe implementarea unor măsuri din programul de guvernare.

“Eu mă aștept ca promisiunea făcută de coaliție, angajamentul că educația este o prioritate națională, în condițiile în care am văzut ce am pățit la nivel social, cum diverse aspecte de pseudoștiință, pseudo-religii au izbucnit într-o măsură neașteptată, și asta pe fondul slăbirii educației și științei, iar angajamentul coaliției a fost că aceste domenii legate de educație și știință sunt și vor fi priorități, astfel încât eu nu mă aștept la un buget mai mic, dimpotrivă, nici măcar la un buget care a fost anul trecut, ci la un buget ușor mai mare față de ce am avut anul trecut, pentru a putea onora acest statut de prioritate națională și pentru a putea începe să implementăm unele lucruri angajate în programul de guvernare. Eu în această logică gândesc și în această logică vom începe discuțiile”.