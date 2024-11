Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan: „Nu o să se desființeze oficii poștale și nu o să fie dați oameni afară” / „Până în momentul de față nu sunt încântat de modul în care s-a reușit implementarea programului de investiții de la Poșta Română” (VIDEO)

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a negat într-o intervenție pentru B1 TV, scenariul desființării unor oficii poştale, aşa cum a anunţat anterior directorul Poştei Române.

Bogdan Ivan a precizat că a refuzat toate propunerile de desființare a oficiilor poștale venite din partea Adunării Generale a Acționarilor Poștei Române:

“Vreau să îi liniștesc pe oameni. Atâta timp cât eu o să fiu în conducerea Ministerului Cercetării și Digitalizării iar colegii mei din PSD o să fie la guvernare nu o să se desființeze oficii poștale și nu o să fie dați oameni afară. Asta am spus-o încă din prima zi de mandat, acum un an și jumătate și vreau să fie foarte clar acest lucru. Indiferent câte propuneri am primit de la Adunarea Generală a Acționarilor în ultimul an și jumătate pentru desființarea de oficii poștale am refuzat de fiecare dată acest lucru”.

Bogdan Ivan a mai precizat că au fost soluționate problemele legate de contractele colective de muncă de la Poșta Română:

“Principala problemă atunci era semnarea contractului colectiv de muncă care însemna automat și drepturi pentru angajații Poștei Române, drepturi legitime de altfel. Am convenit împreună cu managementul companiei și Consiliul de Administrație, plus angajații o formulă de creștere progresivă a veniturilor începând cu luna iunie a acestui an cu o medie cuprinsă între 350 și 400 de lei net pe parcursul întregului an 2024 de care ne-am și ținut de cuvânt”.

În ceea ce privește digitalizarea Poștei Române și condițiile de muncă, ministrul a precizat că nu este mulțumit de modul cum s-a implementat de către conducerea companiei a planului de investiții:

“Referitor la condițiile din Poșta Română am cerut un plan de investiții foarte coerent și clar din partea managementului companiei care este plătit să facă aceste lucruri. Până în momentul de față nu sunt încântat de modul în care s-a reușit de către management implementarea acestui program, dar o să fac în continuare tot ce îmi stă în putință în calitate de acționar majoritar pentru a mă asigura că modernizarea poștei române va intra în linie dreaptă. Am avut o criză referitoare la angajați, am rezolvat-o împreună cu ei și sper în continuare să putem să aducem această companie pe profit și să își dezvolte foarte mult activitatea și portofoliul tocmai pentru a păstra întreaga rețea pentru că are o importanță strategică pentru România. Interesul meu este ca această companie este să meargă în continuare să fie salvată”.