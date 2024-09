Ministrul Mircea Fechet: Debitul Dunării nu are o creștere care să ne surprindă / Galațiul rămâne sub cod roșu / Am mers mai bine de 1000 de km să mă asigur că autoritățile sunt pregătite (VIDEO)

Mircea Fechet (PNL), ministrul Mediului, a declarat că nu sunt surprize în ceea ce privește debitul Dunării și că el a mers peste 1.000 de kilometri pentru a se asigura că autoritățile sunt pregătite să gestioneze efectele furtunii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Fechet: Debitul Dunării e cel pe care-l așteptam, nu ne ia prin surprindere

„Din informațiile pe care le am de la colegi, cu liniile de apărare la Dunăre nu avem niciun fel de problemă acum. Debitul Dunării e cel pe care-l așteaptam, nu avem o creștere care să ne ia prin surprindere, iar în ce mă privește, nu am fost informat că avem o problemă de orice fel.

Azi am mers mai bine de 1000 de km probabil și am trecut prin mai multe județe în care m-am asigurat că toți colegii de la minister, mă refer în principal la cei de la Apele Române, alături de cei de la ISU și autoritățile locale în bună coordonare și se asigură că în toate județele unde am avut coduri protocalii sau galbene, indiferent că discutăm de situația meteo sau hidro, lucrurile sunt în regulă”, a declarat Mircea Fechet.

Cod roșu de ploi torențiale în Galați. Ce spune ministrul Mediului

Întrebat dacă să ne așteptăm la ceva mai rău peste noapte și care sunt zonele cele mai vulnerabile, ministrul a răspuns: „În continuare județul care v începând cu ora 24.00 e județul Galați. Acest averisment nu a fost revizuit, ceea ce înseamnă că e valabil în continuare. Am discutat cu prefectul județului Galați, care m-a asigurat că toată lumea e la datorie, știe ce are de făcut în această noapte. Îmi doresc foarte mult ca mâine dimineață, când tragem linie, să constatăm că pagubele au fost diminuate pe cât posibil și nu am pierdut nicio viață omenească”.