Ministrul Mircea Fechet: În același timp avem și secetă profundă, și cod roșu de ploi / Avem peste 600 de localități cu restricții la folosirea apei. Trebuie să fim extrem de precauți cu modul în care gospodărim resursa de apă (VIDEO)

Mircea Fechet (PNL), ministrul Mediului, a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre efectele schimbărilor climatice în România, râurile care au secat și localitățile care au rămas fără apă potabilă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Mircea Fechet, despre secarea unor râuri

„La Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avem un document strategic care ne spune exact când seacă anumite cursuri de apă, pe perioade, că astfel de fenomene naturale se întâmplă dintotdeauna. E adevărat, însă, că efectul schimbărilor climatice e resimțit în România și Europa din ce în ce mai des și mai profund, fie că vorbim de secetă, caniculă sau fenomene meteo extreme sau, mai nou, despre lipsa apei.

În timp ce anumite cursuri de apă au secat în totalitate, tocmai am emis cod roșu de avertizare la Administrația Bazinală Dobrogea Litoral pentru alte cursuri de apă unde am avut precipitații intense și există inclusiv riscuri de scurgere de pe versanți și risc de inundații în acele zone.

Deci, în același timp avem și , și sau de inundații, ceea e complică mai mult lucrurile.

și la Comana se pot lua măsuri tehnice, specialiștii pot veni cu soluții tehnice. Din păcate, niciuna dinbtre cele două situații nu ține de Ministerul Mediului, că nu sunt în administrația noastră. Parcul Văcărești e la Primăria București și Comana, dacă rețin corect, e la Consiliul Județean Giurgiu. Însă sunt convins că putem găsi soluții împreună”, a declarat Mircea Fechet.

Acesta a precizat că de multe ori situația poate fi rezolvată printr-o „investiție minimă” făcută în „zile”.

Fechet a mai spus că din 15 septembrie oricum se așteaptă să plouă mai mult, așa că secarea râurilor se va rezolva de la sine.

Mircea Fechet, despre localitățile rămase fără apă

Întrebat cum pot interveni autoritățile în localitățile rămase fără apă, ministrul Mediului a răspuns: „Situația trebuie tratată de la caz la caz. Dacă ne referim la numărul localităților cu restricții, azi . În 2022, acum doi ani, am avut 760 de localități, deci mult mai multe. (…) Mai ales în localitățile unde nu există alimentare cu apă prin sistem centralizat, unde oamenii folosesc fântâni, (…) acele comunități sunt azi mai afectate decât în alți ani și am vorbit cu bătrâni care mi-au spus că dacă mai secau în anii trecuți fântânile 1 – 2 săptămâni, ca-n vara asta parcă nu s-a întâmplat niciodată. Din acest motiv, trebuie să fim extrem de precauți cu modul în care gospodărim resursa de apă, câtă apă pierdem, câtă folosim în alte scopuri decât alimentarea cu apă potabilă”.

„Trebuie să discutăm din ce în ce mai des despre modul în care folosim apa, despre ordinea priorităților în folosirea acestei resurse și opinia mea e că prima prioritate e de a se asigura că oamenii au apă potabilă și apoi pentru alte activități. De aceea am decis și anul acesta din Administrația Fondului pentru Mediu înființarea de rețele, că o rețea de apă înseamnă o sursă suplimentară de apă într-o comunitate”, a mai declarat ministrul Mediului.

Acesta a mai precizat că sunt fonduri suficiente, naționale și europene, pentru investiții, așa că „numai cine nu vrea nu rezolvă problema apei într-o comunitate”.