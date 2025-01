Mircea Fechet, ministrul Mediului, a anunțat că angajații Romsilva nu vor mai primi prime, sporuri sau compensații la pensionare, în acest an. El a susținut o declarație de presă la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanții regiei.

„Lucrul pe care doresc să-l rezolvăm rapid este legat de oprirea cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificații, la premii pentru pensionare sau alte ocazii, am dispus să se discute cu reprezentanții sindicatelor, ai angajaților și să se asigure că astfle de sume nu se vor plăti în anul 2025 și nici în viitor”, a anunțat Mircea Fechet.

Totodată a spus Mircea Fechet, a fost dispusă o analiză, la nivelul Romsilva pentru a stabili care sunt acele structuri care produc pierderi financiare.

„Totodată, am cerut o analiză foarte fermă, foarte strictă, la nivel de direcție silvică, de ocol silvic, la nivel de canton pentru că există foarte multe anomalii. Sunt direcții silvice care pierd bani în fiecare zi. Angajații când vin la serviciu și din primul minut produc pierderi pentru regie și statul român”, a subliniat ministrul Mediului.

Romsilva o regie cu pierderi foarte mari

Ministrul Mediului a mai declarat că anul care s-a încheiat, 2024, a fost foarte prost pentru . Potrivit spuselor sale, de trei ani, regia înregistrează rezultate proaste, iar acest lucru se datorează felului în care este administrată.

„Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie și a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, mă refer la rata profitului, mă refer la cheltuielile Regiei și la modul în care această instituție este administrată”, a mai declarat Fechet în conferința de presă.

Ministrul acuză managementul prost pentru dezastrul din cadrul Regiei. El spune că reorganizarea instituției va începe cu conucerea Romsilva. Abia după aceea, se vor lua măsuri care vor afecta și angajații.

„Dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului. Tocmai din acest motiv, procesul de reorganizare va începe tot cu managementul. În timp ce discutăm, prin țară, prin diferite Ocoale Silvice se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui dați afară, cu alte tipuri de angajați, poate muncitori necalificați. Ori eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului Regiei. După care, bineînțeles, dacă situația o va impune și analizând Ocol cu Ocol și analizând Direcție Silvică cu Direcție Silvică, putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat”, a subliniat Mircea Fechet.