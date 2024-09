Nicolae Ciucă: Am lăsat deschisă calea dialogului cu Elena Lasconi, dar nu cred că se mai poate întâmpla ceva

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a declarat că a lăsat deschisă calea dialogului cu Elena Lasconi, șefa USR, dar „nu cred că se mai poate întâmpla ceva”, dat fiind că „am văzut deja de cu mult timp în urmă afişele de candidat la prezidenţiale”

Declarația a fost făcută în contextul în care și Ciucă, și Lasconi candidează la prezidențiale și ambii spun că ar trebui să se retragă celălalt pentru a avea mai multe șanse să-l învingă pe candidatul PSD, Marcel Ciolacu. În vreme ce PNL-iștii spun că USR ar trebui să-l susțină pe Ciucă, USR-iștii, dimpotrivă, afirmă că PNL-iștii ar trebui s-o susțină pe Lasconi.

Ciucă (PNL), sceptic în privința colaborării cu USR

„Am discutat cu dna Lasconi, am lăsat cale deschisă dialogului. Până acum nu am primit niciun semnal, nici nu cred că se mai poate întâmpla ceva, că am văzut deja de cu mult timp în urmă afişele de candidat la prezidenţiale.

Ca atare, dacă nu reuşim să punem laolaltă efortul comun pentru un proiect comun… Mereu situaţia e volatilă şi, sigur, în politică aproape orice se poate întâmpla”, a declarat Nicolae Ciucă, la TVR Info.

Ciucă: Românii fac igienizarea partidelor când merg la vot

Despre declarația Elenei Lasconi potrivit căreia PNL ar trebui „să se igienizeze” după colaborarea cu PSD, pentru a avea o șansă la o alianță cu USR, Ciucă a spus că „nu se cade aşa ceva”.

„Nu cred că între partide se poate realiza igienizarea, cei care realizează igienizarea sunt cetăţenii când merg la vot”, a punctat Ciucă.