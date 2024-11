Nicolae Ciucă, despre sondajele care îl dau în afara finalei prezidențiale: Arată că există o temere față de candidatul Nicolae Ciucă. Mi-aș dori să mă dea sondajele de la contracandidați pe locul 14

Nicolae Ciucă, liderul și candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a fost întrebat despre sondajele care îl dau pe locuri care nu i-ar permite accederea în turul 2, marți seară, la România TV, și a spus că acestea „arată că există o temere față de candidatul Nicolae Ciucă”.

Nicolae Ciucă: Eu mi-aș dori să mă dea sondajele de la contracandidați pe locul 14

Întrebat despre sondajele care îl dau în afara finalei prezidențiale, candidatul PNL a răspuns: „Eu mă bucur foarte mult, asta arată că există o temere față de candidatul Nicolae Ciucă(…). Vedeți că toată lumea îl atacă pe Ciucă (…), inclusiv în sondaje. Faptul că mă dau undeva, în ordine ierarhică, sub nivelul real…”.

„Vă dați seama, sunt un candidat cât se poate de pragmatic și cât se poate de realist și îmi doresc foarte mult să calibrez tot ceea ce ține de strategie, de acțiuni politice și de ceea ce avem de făcut în acest sens, pe realitate. Eu mi-aș dori să mă dea sondajele de la contracandidați pe locul 14. De ce nu mă dau pe locul 14? Pentru că atunci este mai bine, și Partidul Național Liberal, cu toți primarii, cu toți consilierii locali, cu toți consilierii județeni, s-ar mobiliza”, a continuat Nicolae Ciucă.

Ce a spus despre mobilizarea din PNL

„Am fost cu ei și am stat de vorbă cu ei. Am strâns mâna fiecăruia dintre ei. Eu am încredere în acești oameni pentru că ei înțeleg că dacă nu trag pentru prezidențiale ca pentru ei Partidul Național Liberal nu poate să revină în tot ceea ce înseamnă politica mare, în tot ceea ce înseamnă guvernare”, a adăugat liderul partidului.

„Ciucă are înapoia sa un sprijin din partea Partidului Național Liberal, din partea tuturor primarilor, care trebuie să facă în așa fel încât să înțeleagă – și eu sunt convins că ei fac și înțeleg – această necesitate de a putea să ducem mai departe ceea ce am realizat în administrațiile liberale”, a mai spus fostul premier.