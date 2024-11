Nicolae Ciucă: Eu nu am stat în casă de la RAAPPS, eu am stat în curtea mea. Când o să explice Marcel Ciolacu cât timp a folosit facilitățile de la RAAPPS, să vină să stea de vorbă cu mine (VIDEO)

Nicolae Ciucă, liderul și candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a spus că nu comentează declarațiile omologului său social-democrat, dar i-a transmis lui Marcel Ciolacu „să explice cât timp a folosit facilitățile de la RAAPPS”.

Nicolae Ciucă (PNL): Eu nu fug de niciun fel de răspundere, îmi asum orice

Întrebat de reporteri despre , liderul PNL a răspuns: „N-am să comentez o astfel de declaraţie, pentru că ar însemna să consider că domnul Ciolacu are habar de semnificaţia cuvântului «mojic», dar văd că, totuşi, mai sunt reminiscenţe legate de anumite sentimente. Acum, ca să închidem chestiunea aceasta, cu tot ceea ce înseamnă acea hotărâre de guvern, vreau să spun de la bun început că este o hotărâre de guvern de mai bine de un an de zile, despre care s-a ştiut şi care a fost finanţată inclusiv de domnia sa”.

„Eu nu fug de niciun fel de răspundere, pentru că n-am fugit niciodată, îmi asum orice. Dacă a considerat că nu este o hotărâre de guvern potrivită, de ce nu a vorbit despre ea atunci când am elaborat-o sau de ce nu a vorbit în momentul în care a preluat dumnealui funcţia de prim-ministru şi s-a găsit tocmai acum, în campanie electorală, să o aducă în discuţie? Ok, eu o asum, n-am o problemă”, a adăugat liberalul.

Nicolae Ciucă: Eu nu am stat în casă de la RAAPPS

Președintele PNL spune că el nu a folosit de facilitățile RAAPPS.

„Diferența între mine și oricare dintre cei care verbalizează acest subiect este că eu am stat în casa mea, eu nu am stat în casă de la RAAPPS, nu m-am folosit de această facilitate. Că au zis că îmi place să stau la țară, recunosc, sunt de la țară, am stat în curte. Nu îi zic bătătură, că bătătura mai are niște anexe, unde mai cresc păsări. Deci am stat în curtea mea, nu în curtea RAAPPS. Când dumnealui o să explice cât timp a folosit facilitățile de la RAAPPS, să vină să stea de vorbă cu mine”, a continuat Nicolae Ciucă.