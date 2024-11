Ciolacu, despre vila din Aviatorilor: Am văzut mizeriile care se aruncă împotriva lui Neacșu. Nu poți să fii atât de mojic să nu îți asumi ce faci când ești prim-ministru / Nu Administrația Prezidențială trebuie să solicite locuință de protocol, ci altă instituție

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost întrebat de reporterii prezenți la Paris despre situația vilei din Aviatorilor 86 și a precizat că nu Administrația Prezidențială trebuie să solicite o locuință de protocol pentru un Președinte care își încheie mandatul, ci o altă instituție.

Marcel Ciolacu, întrebat de reporteri despre vila din Aviatorilor 86

„Vă rog frumos, eu nu pot să fiu, iarăși, ipocrit. E normal că cunosc, sunt primul ministru al României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeriile care se aruncă împotriva domnului Neacșu. Nu poți să fii atât de mojic să nu îți asumi lucruri pe care le faci când ești prim-ministru”, a răspuns premierul.

„Cu adevărat, această funcție de prim-ministru trebuie să o iei și cu bunele, și cu relele ei, cum le iau și eu și vă dau explicații dumneavoastră, câteodată mai sunt supărat, câteodată mai sunt obosit, câteodată sunt mai liniștit, ca acum, că vin de la biserică, dar trebuie să îți asumi deciziile, când ai ajuns un om de stat, la o asemenea funcție. Cunosc absolut tot, nu am dreptul să spun, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total, îmi cereți, o să îl cer secretarului general, care îl va cere la RAAPPS și vi-l va pune la dispoziție”, a continuat Marcel Ciolacu.

„Desecretizarea, parcursul ei… Nu putem fi chiar așa de josnici, am înțeles, mi-ai dat adresa pe Facebook-ul, personală, mi-a dat doamna Șoșoacă telefonul personal, nu îmi schimb nici adresa, nici telefonul, fiindcă nimeni nu va schimba felul meu de a fi și modul meu de a trăi, fiindcă nu îmi e rușine de ele, dar nu poți să nu îți asumi nimic din ce ai făcut, să încerci să îți asumi numai lucrurile bune. Cel mai urât în politică este când te lauzi cu munca altuia”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu: Nu Administrația Prezidențială trebuie să solicite locuință de protocol, ci altă instituție

Întrebat dacă a primit de la Administrația Prezidențială vreo solicitare pentru o locuință de protocol destinată președintelui Klaus Iohannis, premierul a spus: „Nu instituţia prezidenţială se adresează Guvernului, altă instituţie are acest atribut, deci, cu alte cuvinte, instituţia prezidenţială, când a spus că nu a solicitat, aşa este, pentru că nu trebuie să solicite. Este un drept pe care îl are fiecare Preşedinte, când îşi termină mandatul”.