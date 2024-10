Nicolae Ciucă, întâlnire cu familia tinerei de origine română ținute în captivitate de Hamas de aproape un an: „România susține ferm eliberarea ostaticilor și rămâne un partener de încredere al Israelului în lupta împotriva terorismului”

România susține ferm eliberarea ostaticilor și rămâne un partener de încredere al Israelului în lupta împotriva terorismului, a declarat Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, luni, în contextul întâlnirii avute cu familia lui Doron Steinbrecher, tânăra israeliană de origine română pe care Hamas o ține în captivitate de aproape un an.

Nicolae Ciucă, întâlnire cu familia tinerei de origine română ținute în captivitate de Hamas

Liderul PNL a avut o întâlnire cu familia lui Doron Steinbrecher.

„Astăzi am avut onoarea de a întâlni familia Steinbrecher, alături de E.S. Dr. Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, în contextul comemorării unui an de la atacurile teroriste lansate de Hamas. Doron Steinbrecher, tânăra israeliană de origine română, se află în captivitate de aproape un an. România susține ferm eliberarea ostaticilor și rămâne un partener de încredere al Israelului în lupta împotriva terorismului”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, într-o postare pe Facebook.

Nicolae Ciucă: Extremismul trebuie combătut și izolat

Fostul premier spune că „este esențial să subliniem că extremismul, sub orice formă, trebuie combătut și izolat”.

„În acest sens, pericolul ascensiunii extremiștilor din România nu trebuie trecut cu vederea. Prevenirea și combaterea acestor tendințe sunt esențiale pentru menținerea unui climat de siguranță și democrație în țara noastră.”, a mai declarat Nicolae Ciucă.