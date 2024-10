Nicolae Ciucă, întrebat dacă va accepta propunerea de premier dacă Marcel Ciolacu va deveni preşedinte: „Exclud total”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri la RTV, că nu mai vrea să fie prim-ministru, dacă va pierde alegerile prezidențiale.

El a susținut că nu va reveni premier „pentru că este o chestiune de principiu şi mi-am respectat principiile”.

Întrebat dacă exclude total varianta să accepte propunerea de a fi desemnat premier dacă Marcel Ciolacu va deveni preşedintele României, Nicoae Ciucă a răspuns: „O exclud total şi la fel de onest cum i-am spus şi domnului Ciolacu, vă spun şi dumneavoastră şi am spus de fiecare dată: niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să-mi doresc funcţii. Am avut în cariera mea profesională funcţii la care nu m-aş fi gândit niciodată”, a declarat Ciucă.

În ceea ce privește relația cu PSD, Nicolae Ciucă a precizat că social democrații și liberaliis e află “într-o pauză operativă” și că nu ia în calcul ruperea coaliției de guvernare.

Astfel, Ciucă a revenit asupra declarațiilor potrivit cărora ia în calcul ruperea alianței cu partidul condus de Marcel Ciolacu după alegeri și că nu va mai merge la ședințele de coaliție pe teme politice.

„Când se depăşeşte o limită a înţelegerilor între doi oameni, nu vorbesc despre înţelegerile politice şi chestiunea aceasta se repetă, este bine, la un moment dat, să se ia o pauză operativă. Suntem într-o pauză operativă”, a spus Ciucă.