Nicolae Ciucă: „Prin măsurile de colectare, de reducere a cheltuielilor bugetare, prin absorbția de fonduri europene putem să gestionăm deficitul”

Nicolae Ciucă a precizat luni seara, într-o intervenție pentru B1 TV, că Guvernul în ansamblul său trebuie să își asume responsabilitatea pentru gaura bugetară și problemele create de deficit, nu doar ministrul de Finanțe, Marcel Boloș:

„Aici este vorba de cheltuieli la nivelul întregului Guvern și aici trebuie să avem o asumare la nivelul Guvernului”.

Nicolae Ciucă a mai precizat că trebuie să urmeze o reducere a cheltuielilor bugetare, pentru că nu se poate cere doar mediului privat să acopere deficitul prin plata taxelor:

„Din discuțiile pe care le-am avut pentru că asta nu înseamnă că nu discutăm cu ministrul de Finanțe și ne preocupă foarte mult acest lucru pentru că ne interesează ce se întâmplă cu România și dincolo de decembrie anul acesta, perspectiva pe care ne-a prezentat-o ministrul Marcel Boloș se regăsește în țintele și jaloanele din PNRR plu acestă secvențiere a deficitului pe următorii șapte ani ceea ce înseamnă o reducere anuală de 7%. Vă pot spune că atunci când am fost prim-ministru am reușit să reducem deficitul cu 1%, în condițiile înc are am avut o creștere economică de 4,7%. Fiecare cheltuială a fost ținută cu creionul în mână. Pe fiecare lună am discutat toate cheltuielile. S-a realizat pe o absorbție a fondurilor europene record, 11,3%, pe investiții străine directe în România record, 10,4 miliarde de euro, pe remiteri ale românilor din diaspora și trebuie să le fim reconoscători…ceea ce trebuie să facă și nu a spus Marcel Boloș că urmează să se împlinească de aici înainte sunt reducerea cheltuielilor bugetare, nu putem să cerem doar la mediul privat să vină și să plătească…”.

Întrebat dacă urmează din 2025 creșteri de taxe în România, Nicolae Ciucă a răspuns:

„Este nevoie de o analiză pe care Ministerul de Finanțe, fiecare minister în parte, Guvernul în totalitatea lui trebuie să o facă, de tip RMN și eu cred că prin măsurile de colectare, prin măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, prin absorbția de fonduri europene putem să gestionăm deficitul bugetar și datoria publică”.