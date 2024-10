Nicolae Ciucă: „Sectorul 1 se confruntă cu probleme legate de gunoaie şi de şobolani” / „Oamenii așteaptă de la noi, și de la PNL și de la PSD o politică a faptelor”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni că Sectorul 1 are probleme grave legate de gunoaie şi de şobolani. De asemenea, a precizat în contextul reuniunii Consiliului de Coordonare al PNL Sector 1, că are încrederea că George Tuță va câștiga alegerile pentru Primăria Sectorului 1.

Nicolae Ciucă, susținere pentru candidatul PNL pentru Primăria Sectorului 1

Nicolae Ciucă a lăudat activitatea filialei PNL Sector 1 pentru că reușește să redea încrederea: “Astăzi e vorba despre încredere. Nu știu dacă mi-a citit gândurile dl George Tuță, dar primul lucru de care vă vorbesc e încredere. La filiala PNL Sector 1 se desfășoară o activitate care trebuie să genereze încredere, să dobândească încrederea, și aceasta trebuie să fie încrederea în liderul filialei și în echipa de conducere a filialei S1, trebuie să fie un drum cu două sensuri.

Ca militar, dincolo de ce înseamnă partea aceasta formală a camaraderiei și respectului, cel mai important e ca indiferent de situație și există încredere, în camarad, in coeziune, în unitatea de acțiune a oricărei structuri, oricărei tip de structură militară. Și nu poti să funcționezi și să urmărești un obiectiv dacă nu există această încredere. La fel trebuie sa se intample și aici”.

Nicolae Ciucă a mai transmis că George Tuță, candidatul liberalilor pentru Primăria Sectorului 1, va schimba imaginea “total nepotrivită și total nerealitstă în comparație cu ce a fost o data filiala Sectorului 1”. Președintele PNL a mai spus liberalilor că trebuie să muncească pentru ca S1 să redevină Capitala Capitalei:

“De accea trebuie sa faceți în așa fel încat cetățenii, să le meritați încrederea lor, că Sectorul 1 nu este un sector oarecare. Știu că de-a lungul timpului s-a folosit această sintagmă de apreciere: S1 e Capitala Capitalei. Trebuie să munciți astfel încât S1 sa redevină capitala Capitalei.

La rândul meu, am incredere in faptul că filiala Sector 1 sub conducerea lui George Tuță va face ca odată ce veți câștiaga primăria să schimbați toată această imagine total nepotrivită și total nerealitstă în comparație cu ce a fost o data filiala Sectorului 1 (…)”.

Președintele PNL a mai declarat luni că Sectorul 1 se confruntă, în prezent, cu probleme legate de gunoaie şi de şobolani:

“Și e nevoie de experienta dlui primar A Chiliman ,de experiența și implicarea tuturor ce au reusit intr-o viata de om să dobândească înțelepciunea necesară să vă așezați, problemele cu care se confruntă Sectorul 1, sector care din păcate în momentele de față e ramas cu acele probleme legate de gunoaiele de pe strada, sobolani si toate celelalte aspecte la care noi niciodată nu ne-am fi gândit.

Cred că prin această activitate prin care veți reuți să recâsștig increderea veți contribui la ceea ce noi ca partid , eu personal, înțelegem ce înseamnă politica, a face politică. Să schimbăm percepția. Avem nevoie să redobîndim, să recâștigăm încrederea, în tot ce înseamnă deciziile și responsabolitatea politică”.

În ceea ce îl privește pe George Tuță, Nicolae Ciucă a mai precizat că acesta și-a asumat până acum o serie întreagă de proiecte la nivelul Parlamentului României

“Sunt convins că George Tuță nu are nevoie de o prezentare anume, se prezintă prin faptele sale activitatea sa parlamentară, politică, este un om politic tânăr, un om politic ce și-a asumat o serie întreagă de proiecte la nivelul Parlamentului României. Este o voce, aș putea spune, o voce de care avem nevoie, critică cand e nevoie, este o persoană ce-și asumă obiective, este de asemenea o persoană care nu are liniște până în momentul în care nu vede că ce a promis se și întamplă”.

Nicolae Ciucă, despre alianța PNL-PSD

Nicolae Ciucă a explicat alianţa între liberali şi social-democraţi prin faptul că traficul, aerul, educaţia şi serviciile din Bucureşti nu ţin cont de ideologiile de dreapta sau de stânga.

“Avem un candidat comun, pe medicul Cătălin Cîrstoiu, medicul care s-a angajat să facă bine Bucureștiul, obiectivele și așteptarile, obiectiv noastre sunt subsumate asteptarilo cetățenilor capitalei

Am explicat de fiecare dată că în astfel de situații, în vremuri tulburi avem nevoie să facem acel minim sacrificiu de orgoliu, ideologie si sa ne unim forțele pentru un obiectiv comun ecnhilibrat care intr-adevar sa demonstreze ca putem sa trecem peste momente ale istoriei care ne-au adus in stare de contondenta, dar care ne obliga sa dam dovada de responsabilitate și să facem că tot ce ne defineste, la centru drepata sau centru stanga, sa aiba un numitor comn care să fie dedicat în slujba cetățeanului

Această alianță cred că poate fi explicată și în cuvinte foarte simple. La București nu ține cont că e de drepata, stanga, traficul nu tine cont ca de la inceputul mandatului se afla pe contrasens, nu tine cont de ideologie. Educația, serviciile medicale nu țin cont de această ideologie. V-o spun că (…) oamenii pe stradă sau în alte activități, întreabă, ce contează mai mult: ideologizarea sau faptele. Oamenii așteaptă de la noi, și de la PNL și de la PSD o politică a faptelor”.

Consiliul de Coordonare al PNL Sector 1 s-a reunit, luni, pentru a-şi alege conducerea, pentru funcţia de preşedinte fiind înscris George Tuţă care este şi candidatul PNL pentru Primăria Sectorului 1.