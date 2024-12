Nicolae Rațiu: Sper ca românii să înțeleagă cât de periculos e Călin Georgescu. Tinerii să știe că în comunism România era toată o închisoare! În Rusia domnește sărăcia, iar Georgescu vrea să aducă Rusia în România. Noi asta vrem? (VIDEO)

Nicolae Rațiu, fiul regretatului Ion Rațiu, a avut o intervenție emoționantă pe B1 TV, în care a vorbit despre pericolul pe care-l reprezintă candidatul pro-rus la prezidențiale, Călin Georgescu. Rațiu a amintit de închisoarea ce era România pe vremea comunismului, de sărăcia care domnește și acum în Rusia, dar și despre crimele pe care le comite Vladimir Putin în Ucraina.

Totodată, Nicolae Rațiu a afirmat despre Călin Georgescu faptul că e un om „naiv, spune că țara trebuie să fie neutră și că asta va face țara sigură. E o nebunie. Dacă credeți că Putin are orice respect pentru neutralitate… Nu! Dacă e în planul lui ca Rusia să invadeze România, va face asta. (…) Putin e deja responsabil pentru 750.000 de morți și răniți. Și Georgescu vrea să-l invite în țara noastră??”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Nicolae Rațiu: Georgescu a spus că are aceleași principii ca tatăl meu. Fals! Tatăl meu a fost 100% împotriva dictaturii!

„E un moment foarte, foarte periculos și ce pot să văd e o alegere între , fără UE, fără sprijinul UE… Și toate astea pentru ce? Pentru a fi alături de Rusia? Rusia care a înțeles că Georgescu e susținător al ei?

Se pare că campania lui electorală pe TikTok cu influență rusească. Ăsta e sistemul rusesc, ei se introduc în alte țări să creeze haos. Asta au făcut în Slovacia, au încercat în Moldova. În Moldova n-au reușit, dar în Slovacia au reușit.

Sper ca românii să nu treacă iar prin ”Duminica Orbului”, cum a fost în 1990. Sper să înțeleagă ce înseamnă acest pericol și cum poate arăta viitorul în România.

Eu am protestat când am văzut că Georgescu a spus că are aceleași principii ca tatăl meu. Tatăl meu a fost 100% împotriva dictaturii, împotriva fascismului, împotriva comunismului și toată viața lui a luptat!

Dar înțeleg că Georgescu îl admiră pe Antonescu, un fascist, pe Codreanu, un legionar! Îmi imaginez că-i admiră și pe Stalin, Hitler, Lenin, de ce nu? Ei sunt asemenea lui Putin…”, a declarat Nicolae Rațiu.

Nicolae Rațiu: În Rusia le e bine doar oligarhilor, în rest e sărăcie. Asta e viață?

Întrebat ce mesaj are pentru tinerii care chiar cred discursul lui Călin Georgescu și vorbele extremiștilor în general, Nicolae Rațiu a răspuns: „E clar că sunt generații care n-au avut viață sub comunism și nu-și pot imagina cum a fost viața fără libertatea de exprimare, fără libertatea de a călători în lume, să lucrezi în alte țări… Totul era închis, a fost o închisoare toată țara! Ei nu înțeleg că asta a fost. Eu îmi amintesc când am fost prima oară, în 1990, în țară și am fost impresionat incredibil cât de greu a fost în această țară, a fost frig, frig, frig, trist! Eu văd cum e viața în Rusia. În Moscova e bine pentru oligarhi, pentru mafioții care-i susțin pe Putin, dar restul țării e săracă, ei n-au nimic! De asta și merg pe front că atunci când sunt uciși, familia primește 100.000 de dolari. Ei fac asta de săraci ce sunt! Asta e viață? Georgescu va invita Rusia în țara noastră? E incredibil!”.

Despre faptul că Georgescu pretinde că e susținut de americani și că împreună militează pentru pace în Ucraina, Rațiu a afirmat: „Asta e o nebunie! Am postat pe Facebook-ul meu o declarație a ambasadorului român Muraru și el a fost absolut clar că asta nu e parte din realitate! că-n SUA ei nu se implică în alegeri și nu-l susțin pe Georgescu”.

Nicolae Rațiu: Biserica Ortodoxă nu trebuie să se implice în politică

„Am auzit că Biserica Ortodoxă se pare pe Georgescu cum a susținut Frontul Național în 1990, PDSR și tot restul, cum a susținut comunismul în trecut, pentru că Biserica merge cu cine are puterea în țară. Așa e și în Rusia și se pare că e și în România, dar ideea că Georgescu e un om spiritual și e un fel de Mesia e încă o nebunie. Eu nu înțeleg cum Biserica Ortodoxă poate să… pentru Lasconi sau Georgescu. N-are niciun rol în asta! N-ar trebui să se implice în asta. Biserica trebuie să fie biserică, pentru Dumnezeu, nu pentru politică. Și Biserica vrea o țară în direcția Rusiei? Anti-UE? E incredibil și oamenii nu trebuie să aibă încredere în ce spune Biserica”, a mai declarat Nicolae Rațiu.