Nicușor Dan a izbucnit în râs când a auzit reacția lui Cătălin Cîrstoiu pe bugetul Capitalei: „Sunt mai mulți consultanți care ar fi putut să scrie textul acesta” / „PSD a căutat o interfață în spatele căreia să se ascundă” (VIDEO)

Primarul general Nicușor Dan a comentat reacția lui Cătălin Cîrstoiu în ceea ce privește , vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus râzând că „sunt mai mulți consultanți care ar fi putut să scrie textul” transmis în spațiul public de candidatul PSD-PNL.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre Cătălin Cîrstoiu

Întrebat despre de candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns: „Da (râde – n.r.), ce pot să spun… Sunt mai mulți consultanți care ar fi putut să scrie textul acesta”.

„Indiferent de cum se numesc persoanele care candidează și care o să apară în spațiul public, noi am avut trei ani de guvernare locală de dreapta în București, USR, PMP, PNL, că până acum o lună am colaborat foarte bine cu cei de la PNL, chiar foarte bine cu toate aceste trei partide, și înainte am avut 12 ani de guvernare PSD, și acum PSD evident că n-a mai putut să vină nici cu Gabriela Firea, cu atât mai puțin cu Sorin Oprescu, și a căutat o interfață în spatele căreia să se ascundă, și l-a găsit pe domnul Cîrstoiu. Pe scurt, asta e. Lupta o să fie aceeași, între dreapta și PSD”, a continuat Nicușor Dan.