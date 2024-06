Nicușor Dan a votat în Sectorul 5. Primarul General al Capitalei a spus numele candidatului pe care a pus ștampila: „Am votat pragmatic” (VIDEO)

, primarul general al Capitalei în exercițiu și , a spus în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, pe ce candidat de la Sectorul 5 a pus ștampila, atunci când a votat.

„Eu am votat la Sectorul 5 și la Sectorul 5 am votat pragmatic”

„Eu am votat la Sectorul 5 și la Sectorul 5 am votat pragmatic. Dacă aș fi fost la Sectorul 3 aș fi avut o dificultate, dar fiind la Sectorul 5, între șansele de câștig ale candidatului Dreapta Unită și cele ale REPER …. era o distanță foarte mare și vă mărturisesc că l-am votat pe Alex Dimitriu, cu care am și făcut niște clipuri în care mi-a povestit în perioada aia în care părea că lupta o să fie cu Piedone, am făcut niște clipuri în care îmi arăta proiecte eșuate sau nici măcar începute ale lui Cristian Popescu Piedone”, a spus .